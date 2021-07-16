Участник боев подо Ржевом Иван Евгеньевич Кладкевич посетил Ржевский мемориал Советскому солдату

Участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Твери и Тверской области, председатель комитета ветеранов Иван Евгеньевич Кладкевич посетил Ржевский мемориал Советскому солдату. Поездки фронтовиков, желающих посетить памятное место, организуются Правительством Тверской области.

Иван Евгеньевич, воевавший в 1943 году на Ржевско-Вяземском направлении, был почетным гостем на торжественном открытии Ржевского мемориала, в котором приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Инициатива создания мемориала принадлежит фронтовикам, в том числе участникам боев под Ржевом. Ветераны Великой Отечественной войны принимали участие и в сборе средств на памятник.

«Я горжусь открытием этого мемориала. Благодарен Президенту страны и Губернатору Тверской области, людям, которые вносили свои деньги на строительство этого памятника, строителям, которые его возводили», - сказал на открытии Иван Евгеньевич.

В 2020 году Иван Кладкевич написал книгу «Гвардии рядовой Великой Отечественной», в которой собраны воспоминания о войне, значимых встречах и событиях, фотографии, статьи. Она была издана при поддержке регионального Правительства.

В октябре 2020 года после награждения орденом Почёта фронтовик подарил свою книгу с автографом Губернатору Игорю Рудене. Экземпляры издания переданы в библиотеки и советы ветеранов, в новом учебном году они поступят также в школы Тверской области.

«Эта книга – история моего поколения: как мы росли, учились, работали и защищали Родину. Была задача сделать книгу, чтобы люди помнили, что кто-то воевал для того, чтобы сейчас все жили хорошо. Тысячи людей воевали таких, как я. И чтобы о них помнили, я и написал эту книгу», – рассказал Иван Евгеньевич.

Во время второй поездки на Ржевский мемориал Иван Евгеньевич передал экземпляры своей книги руководству музейного комплекса при мемориале и совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Ржева и Ржевского района.



Пресс-служба Правительства Тверской области