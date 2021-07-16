В общественном транспорте Ржева раздадут тысячу бесплатных защитных масок

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23 июля в городе Ржеве «Транспорт Верхневолжья» организовал раздачу бесплатных масок пассажирам общественного транспорта. Акция стартовала в 9.00. Она проходит в автобусах, курсирующих по маршруту №1 «Мебельный комбинат – Ржев-2». На первом этапе контролеры раздадут порядка одной тысячи масок.
В июле в Ржевской агломерации и еще трех территориях – Старицком, Кимрском и Зубцовском районах Тверской области – заработала новая система пассажирских перевозок. Ее первый этап уже более полутора лет действует в Твери и Калининском районе.
«Стараемся, чтобы жителям было безопасно и комфортно передвигаться», – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя по итогам посещения автобусного парка в Ржеве 5 июля.
Все автобусы «Транспорта Верхневолжья» ежедневно проходят дезинфекцию перед выходом на линию и в течение дня – на конечных остановках маршрутов. Обработке подлежат сиденья, поручни, стекла, валидаторы и другие контактные поверхности. Она производится с применением специальных дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.
Регулярно проходят акции по раздаче бесплатных масок. Они стартовали в прошлом году в общественном транспорте Твери.
Обязательный масочный режим на территории Тверской области был введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории Тверской области обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, в том числе, осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, железнодорожном транспорте.
Защитные маски нужно использовать также на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях.
Обязательное ношение защитных масок также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.
Пресс-служба Правительства Тверской области