В общественном транспорте Ржева раздадут тысячу бесплатных защитных масок

23 июля в городе Ржеве «Транспорт Верхневолжья» организовал раздачу бесплатных масок пассажирам общественного транспорта. Акция стартовала в 9.00. Она проходит в автобусах, курсирующих по маршруту №1 «Мебельный комбинат – Ржев-2». На первом этапе контролеры раздадут порядка одной тысячи масок.

В июле в Ржевской агломерации и еще трех территориях – Старицком, Кимрском и Зубцовском районах Тверской области – заработала новая система пассажирских перевозок. Ее первый этап уже более полутора лет действует в Твери и Калининском районе.

«Стараемся, чтобы жителям было безопасно и комфортно передвигаться», – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя по итогам посещения автобусного парка в Ржеве 5 июля.

Все автобусы «Транспорта Верхневолжья» ежедневно проходят дезинфекцию перед выходом на линию и в течение дня – на конечных остановках маршрутов. Обработке подлежат сиденья, поручни, стекла, валидаторы и другие контактные поверхности. Она производится с применением специальных дезинфицирующих средств, рекомендованных Роспотребнадзором.

Регулярно проходят акции по раздаче бесплатных масок. Они стартовали в прошлом году в общественном транспорте Твери.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области был введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории Тверской области обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, в том числе, осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковых такси, железнодорожном транспорте.

Защитные маски нужно использовать также на территориях железнодорожных и автовокзалов, на станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях.

Обязательное ношение защитных масок также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области