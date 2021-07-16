Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 43 730 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 92 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 288 019 человек, за последние сутки – 5100 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 846 411, в том числе за последние сутки их проведено 2927.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 51 568 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1299 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 17 414

Конаковский район 3899

Ржев 2697

Вышневолоцкий городской округ 2490

Калининский район 2213

Кимры 1912

Торжок 1881

Кашинский городской округ 1259

Бежецкий район 1171

Бологовский район 1151

Калязинский район 1129

Старицкий район 1104

Осташковский городской округ 1066

Нелидовский городской округ 987

Лихославльский район 959

Торопецкий район 808

Максатихинский район 732

Весьегонский муниципальный округ 721

Западнодвинский муниципальный округ 694

Торжокский район 598

Андреапольский муниципальный округ 560

Оленинский муниципальный округ 553

Кувшиновский район 502

Рамешковский район 490

Зубцовский район 465

Спировский район 416

Ржевский район 408

Кимрский район 376

Сонковский район 364

ЗАТО Озёрный 356

Селижаровский муниципальный округ 348

Кесовогорский район 286

Краснохолмский муниципальный округ 259

Фировский район 256

Бельский район 260

Лесной муниципальный округ 175

Пеновский муниципальный округ 169

Молоковский район 157

Жарковский район 136

Сандовский муниципальный округ 117

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области