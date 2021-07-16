Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 43 730 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 92 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 288 019 человек, за последние сутки – 5100 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 846 411, в том числе за последние сутки их проведено 2927.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 51 568 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1299 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 17 414
Конаковский район 3899
Ржев 2697
Вышневолоцкий городской округ 2490
Калининский район 2213
Кимры 1912
Торжок 1881
Кашинский городской округ 1259
Бежецкий район 1171
Бологовский район 1151
Калязинский район 1129
Старицкий район 1104
Осташковский городской округ 1066
Нелидовский городской округ 987
Лихославльский район 959
Торопецкий район 808
Максатихинский район 732
Весьегонский муниципальный округ 721
Западнодвинский муниципальный округ 694
Торжокский район 598
Андреапольский муниципальный округ 560
Оленинский муниципальный округ 553
Кувшиновский район 502
Рамешковский район 490
Зубцовский район 465
Спировский район 416
Ржевский район 408
Кимрский район 376
Сонковский район 364
ЗАТО Озёрный 356
Селижаровский муниципальный округ 348
Кесовогорский район 286
Краснохолмский муниципальный округ 259
Фировский район 256
Бельский район 260
Лесной муниципальный округ 175
Пеновский муниципальный округ 169
Молоковский район 157
Жарковский район 136
Сандовский муниципальный округ 117
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области