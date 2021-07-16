В 2021 году начнутся работы по капитальному ремонту бассейна «Пролетарка» в Твери

Свыше 50,5 млн рублей из бюджета Тверской области направят на капитальный ремонт бассейна «Пролетарка» в Твери. Вопрос обсудили на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Бассейн «Пролетарка» был закрыт для посещения в 2019 году из-за аварийного состояния. В 2020-м разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту здания.

Предполагается провести ремонт балок и плит покрытия, заменить дверные и оконные блоки, кровлю, обновить входную группу и фасад здания, устроить системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Будет проведен ремонт внутренней отделки самого бассейна, холлов, раздевалок, коридоров, лестничных клеток, санкабинок и душевых.

По поручению Губернатора Игоря Рудени, который 1 июля этого года побывал на объекте, предусмотрен также ремонт инженерных систем спортивного сооружения. Работы планируется завершить в 2022 году.

После проведения ремонта заниматься в бассейне ежегодно смогут более 158 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области