22 июля Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы жителей Верхневолжья в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь. Глава региона подвел итоги рабочей поездки в Максатихинский район и рассказал о главных направлениях работы в Тверской области.

Игорь Руденя подтвердил принятые сегодня в Максатихе решения, в том числе о строительстве современного корпуса средней школы № 1 в районном центре.

«Поселок должен развиваться, поэтому решили сделать школу на 850 мест по современным стандартам. Также планируем значительно увеличить объем дорожных работ. В этом году должен быть завершен ремонт направления от Рамешек до Максатихи на всем протяжении. Что касается газификации, помимо Максатихи необходимо газифицировать поселки Ривицкий, Фабрика и Труженик, модернизировать котельные», – сказал Игорь Руденя.

В этом году уже начались работы по проектированию межпоселкового газопровода от Бежецка до Максатихи. Его построят в 2023 году, а в районном центре синхронно введут внутрипоселковые газовые сети.

Вопросы о газификации неоднократно прозвучали на сегодняшнем прямом эфире «России 24» Тверь. Так, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Мария Карповна Кузьмина, отметившая на днях столетний юбилей, поблагодарила Игоря Руденю за оперативное решение вопроса газификации ее дома.

Жители Вышнего Волочка интересовались ходом программы переселения граждан из аварийного фонда. Игорь Руденя рассказал: до середины августа запланировано завершение конкурентных процедур по приобретению квартир для расселения горожан из аварийных домов.

В целом в рамках реализации региональной программы Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрено переселение 5 121 человека.

Ещё одна актуальная тема для всех муниципалитетов региона –безнадзорные животные. Губернатор сообщил - за последнее время принят ряд шагов по созданию в Тверской области единой, централизованной системы обращения с животными без владельцев. Сегодня Законодательное Собрание Тверской области приняло закон по передаче полномочий в этой сфере от муниципалитетов на уровень региона.

Одной из тем эфира вновь стала вакцинация от коронавирусной инфекции. За последнее время ее темпы возросли более чем в пять раз. С 18 июня первый этап вакцинации прошли около 120 тысяч человек.

В Твери большой популярностью пользуются пункты вакцинации в торговых центрах, особенно в ТЦ «РИО». Во время эфира Игорь Руденя озвучил, что уже с завтрашнего дня вместо одной прививочной бригады в этом торговом центре будут работать три – для того, чтобы обеспечить всем желающим возможность сделать прививку.

Всего на сегодняшний день уже более 280 тысяч жителей области сделали прививки. Лидерами являются город Тверь, Бежецкий район, Рамешковский муниципальный округ, Осташковский городской округ, Торопецкий район, ЗАТО «Озерный».

Игорь Руденя вновь поблагодарил жителей, трудовые коллективы за такое ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

Тему здравоохранения продолжил вопрос из Старицы о реабилитации людей, перенесших коронавирус. В Тверской области с марта 2021 года работает система реабилитации людей после коронавируса. Она организована в городской больнице №5, в Центре специализированных видов помощи имени Аваева. К работе планируется подключить Ржевский район, Вышний Волочек и другие муниципалитеты. Восстановительное лечение прошли уже более 100 жителей Верхневолжья.

Завершила эфир тема спорта. 23 июля стартуют летние Олимпийские игры в Токио. В состав национальной сборной вошли четыре спортсмена, представляющие Тверскую область. Игорь Руденя пожелал им успешного выступления.

«Будем болеть за наших. Уверен, они покажут лучшие результаты», – подчеркнул Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области