В тверском ТЦ «РИО» с 23 июля будет работать три прививочные бригады

В Верхневолжье с марта 2021 года работает система реабилитации людей, перенёсших коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день восстановительное лечение прошли более 100 жителей Верхневолжья. Тему обсудили 22 июля в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь.

«Реабилитационной работой у нас занимается городская больница №5, где расположен центр областной реабилитации, Центр специализированных видов помощи имени Аваева. Это очень непростая работа, которая должна вестись в том числе и в госпиталях – во Ржевском районе, Вышнем Волочке и других муниципалитетах», – рассказал Игорь Руденя.

Решение о направлении пациента на курс реабилитации принимается лечащим врачом инфекционного госпиталя или участковым терапевтом. Прежде всего, это тяжёлые больные, которые на протяжении длительного времени проходили лечение в инфекционных отделениях и до сих пор нуждаются в интенсивной терапии.

С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты. Они учат человека, перенёсшего тяжелый недуг, правильно дышать, двигаться, делать специальные упражнения для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. С теми, кто пережил реанимацию и был на ИВЛ, дополнительно работает логопед, который помогает восстановить навыки самостоятельного дыхания.

Одной из самых действенных мер против распространения коронавирусной инфекции по-прежнему остается вакцинация. За последнее время ее темпы в регионе возросли более чем в пять раз. За месяц, с 18 июня, первый этап вакцинации прошли около 120 тысяч человек.

Большой популярностью пользуются пункты вакцинации в торговых центрах, особенно в ТЦ «РИО». Во время эфира глава региона озвучил, что уже с завтрашнего дня вместо одной прививочной бригады в этом торговом центре будут работать три – для того, чтобы обеспечить всем желающим возможность сделать прививку.

Всего на сегодняшний день более 280 тысяч жителей Тверской области прошли вакцинацию. В том числе более 170 тысяч (60,5%) уже получили второй компонент прививки.

Лидерами являются город Тверь, Бежецкий район, Рамешковский муниципальный округ, Осташковский городской округ, Торопецкий район, ЗАТО «Озерный».

С 14 июля все прививочные пункты и выездные вакцинальные бригады работают ежедневно – по будням с 08.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни с 08.00 до 20.00.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

На территории региона действует 12 центров амбулаторной помощи, куда необходимо обращаться при первых признаках вирусного заболевания. ЦАПы работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области