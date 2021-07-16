Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь рассказал о ходе газификации Верхневолжья

22 июля Губернатор Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы жителей Верхневолжья в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь. Ряд из них касался газификации домовладений.

Так, 10 июля, в день 100-летнего юбилея ветерана Великой Отечественной войны, жительницы Ржева Марии Карповны Кузьминой, Игорь Руденя во время телефонного звонка имениннице узнал о том, что ей необходима помощь в газификации дома. По поручению главы региона голубое топливо в рамках существующей программы доведено до участка труженицы тыла. Мария Карповна и ее дочь поблагодарили главу региона в прямом эфире за оперативное решение вопроса.

«Подключение дома планируется завершить в сентябре, чтобы не трогать грядки на огороде по просьбе Марии Карповны, – рассказал Игорь Руденя. – В целом по области в первом полугодии мы взяли высокие темпы газификации. Строятся газопроводы, уже практически весь объем спроектирован, подключаются домовладения. До 2025 года мы должны построить не менее 1400 километров межпоселковых сетей. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы как можно быстрее подключить к газу наши муниципалитеты».

Ключевые направления газификации – юго-запад и северо-восток Тверской области, куда еще не пришло голубое топливо. Житель деревни Бережки Сонковского района Александр Зубов признался в прямом эфире, что еще несколько лет назад о приходе газа местное население могло только мечтать, а сейчас газопровод подвели к населенному пункту. Александр Зубов поинтересовался у Губернатора, как скоро газ подведут к домохозяйствам.

Игорь Руденя отметил – в текущем году планируется завершить газификацию посёлка Жарковский, здесь одновременно строятся межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые газовые сети. В Сонковском и Старицком районах, а также в посёлке Молоково и городе Красный Холм работы должны быть закончены в следующем году.

Всего в этом году строительно-монтажные и проектные работы ведутся по 26 объектам со сроками завершения в 2021-2024 годах. Планируется завершить строительство 14 объектов, два из которых в Калининском и Бежецком районе уже сданы, ещё семь находятся в высокой степени готовности.

С окончанием строительства в 2021 году общая протяжённость построенных межпоселковых и распределительных газовых сетей составит 183 километра, будет газифицировано 15 населённых пунктов, свыше 2,5 тыс. домов.

Также идет активная работа по обеспечению реализации на территории Тверской области программы бесплатного подведения газа к границам домовладений. Напомним, Президент Владимир Путин поддержал озвученную в Тверской области совместную инициативу региона с партией «Единая Россия» о бесплатном подключении домовладений к газу. Она будет осуществляться в рамках областной программы.

Создан региональный штаб по вопросам догазификации, сформированы списки негазифицированных домовладений – всего их более 35 тысяч. Формируются планы-графики бесплатного подведения газа до границ участков в населённых пунктах, к которым по состоянию на 1 мая этого года был подведен газ. До 27 июля 2021 года в филиалах «Газпром газораспределение Тверь», органах местного самоуправления жители региона могут подать заявление.

Графики должны быть сформированы до 1 августа 2021 года. Планируемый срок завершения работ по догазификации таких домовладений – конец 2022 года. Мероприятия распространяются и на садоводческие товарищества, которые находятся в границах газифицированных населённых пунктов.

Пресс-служба Правительства Тверской области