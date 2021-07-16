В 2022 году в Тверской области все обманутые дольщики получат законное жилье

22 июля в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь обманутые дольщики дома №2 по улице Новая в областном центре рассказали о том, что получили, наконец, возможность переехать в новое жилье, благодаря участию Губернатора в решении вопроса.

В 72-квартирном доме по улице Новая вопрос с пострадавшими от недобросовестных застройщиков гражданами оставался открытым более 15 лет. На данный момент 21 дольщик получил квартиры в микрорайоне «Южный», остальные участники строительства оформили право собственности в доме по улице Новая.

«Сегодня благодаря Правительству России было изменено законодательство, и таких случаев уже быть не может. Созданы специальные счета, где застройщики обязаны держать определенный резерв средств, чтобы в случае проблем они могли их распределить между физическими лицами», – рассказал Игорь Руденя.

В целом с 2016 года в Тверской области были восстановлены права 1018 граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

На данный момент в Верхневолжье осталось три объекта, где требуется завершить долевое строительство. Все расположены в Твери. Решение по каждому объекту найдено, в следующем году пострадавшие граждане получат законное жильё.

Во время прямого эфира к главе региона также обратились жители дома 27 Двора фабрики «Пролетарский авангард» в Вышнем Волочке. Их дом признан аварийным, но в нем по-прежнему проживают люди.

«До первой декады августа должны пройти конкурентные процедуры по приобретению квартир для переселения в Вышнем Волочке. До середины сентября работа должна быть закончена», – отметил Игорь Руденя.

Помимо этого дома в Вышнем Волочке в текущем году расселят жителей еще трех аварийных домов.

Всего в 2021 году планируется приобрести на территории Верхневолжья 152 квартиры, расселить 345 человек. В целом в рамках реализации региональной программы Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрено переселение 5 121 человека.

Пресс-служба Правительства Тверской области