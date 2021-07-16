ТАНЦЫ: ТАКИЕ РАЗНЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ

В Конаковском районе немало традиций.

В эти выходные, похоже, у нас появилась еще одна.

В субботу, 17 июля в танцевальном зале прошел мастер-класс исторического танца. Организован он был общественной активисткой и предпринимателем Еленой Булыгой. Преданные танцам дамы и кавалеры из Москвы и Московской области показали все, на что способны и учили всех желающих профессиональным навыкам и виртуозным па.

Вот что рассказала сама Елена Булыга:

- Идея возникла давно. На «Совете предпринимателей» в администрации Конаковского района выступила Тамара Григорьевна Харькова из г. Химки. Она рассказала о проекте, который реализуется у них в городе и предложила провести мини-бал с мастер-классом по историческим танцам. Благодаря поддержке Главы Конаковского района Олега Владимировича Лобановского и первого заместителя Главы Натальи Владимировны Василенко мероприятие состоялось в ДК «Современник», коллективу которого мы выражаем огромную благодарность.

Огромная благодарность организатору и идейному вдохновителю Тамаре Григорьевне, продумавшей концепцию мероприятия до мелочей, сумев объединить танцевальные коллективы исторических танцев: «Возрождение+», г. Химки, ансамбль «Весна», г. Москва-Люблино и «Зеленоградский бал», г. Зеленоград, а также руководителей ансамблей «Северные Зори» Анатолия Воронина и «Сеньоры» Александрову Галину, которые являются победителями и лауреатами многих конкурсов в Москве и за ее пределами.

Для участников бала была организована экскурсионная программа: прогулка на теплоходе с выступлением творческих коллективов, Николай Искакович Файрушин со студентами провели экскурсию в музее творчества Конаковского энергетического колледжа «Как-так?!», Екатерина Павловна Меховникова рассказала историю нашего края и Конаковского фаянса, Юлия Приходько сделала подарок участникам бала и показала комедию в кинотеатре «Глобал Синема», а Наталья Ансталь организовала экскурсию на «Осетровый завод» и презентовала журналы «Welcome to Konakovo». Конечно, главной нашей достопримечательностью является природа, поэтому все свое свободное время танцоры провели на Волге и в бору.

Думаю, что такие мероприятия обязательно должны стать традиционными, потому что исторические танцы - это очень красиво и зрелищно. Большим плюсом мероприятия являются мастер-классы со всеми желающими, в которых и моя семья с большим удовольствием приняла участие…

В танцевальном зале районного дворца культуры «Современник», несмотря на летний зной, собрались нарядные и представительные дамы и кавалеры. С первых минут стало понятно: готовится что-то необычное. И вот – началось! Первое слово взяла Наталья Василенко, первый заместитель главы администрации Конаковского района. Она поздравила всех любителей танцев с этим событием и отметила важность подобных мероприятий для позиционирования Конаковского района, как одного их важных культурных и туристических центров региона. Особенное восхищение Наталья Владимировна выразила приехавшим к нам в «Современник» танцевальным историческим коллективам. У нас в районе такого пока нет, и это хороший пример и хороший опыт.

Ну а затем начались танцы. Их распорядителем, разумеется, стала Тамара Харькова. И началось все с короля танцев - вальса. Постепенно, танец за танцем разворачивалось перед зрителями удивительное действо. Тут была и кадриль, и вальс-бостон и многое другое, названия чего не всякий и знает. Но было это удивительно зрелищно, интересно и трогательно. Участники делились мнениями с нашим корреспондентом.

Татьяна Павлова, танцовщица:

- Коллектив наш молодой, дружный. Обожаем танцы, путешествия. Собрались мы из разных районов Москвы, но всех нас объединяет желание научиться танцевать.

Как же нам повезло - мы занимаемся в прекрасном парке, в котором несколько столетий назад был построен изумительный маленький дворец, в котором проходили балы высшей знати, встречались наши знаменитые художники. И это вдохновило нас заняться историческими танцами. Теперь и мы участвуем в разных балах г. Москвы и России.

Но на этом мы не остановились! Постепенно мы учим танцы разного направления: нам нравятся быстрое диско, колоритные национальные танцы и танцы современных направлений. Они разные, но в каждом из них мы находим своё очарование. Недаром этот парк называется Люблино. В него влюбились тогда и это передалось нам.

Мы встретились лет семь назад в обычном ЦСО, который находился в этом парке и стали изучать постепенно все танцы.

Абсолютно свободное посещение и тяга к знаниям образовали изумительный коллектив, где остаются только фанаты танца. И это уже танцевальная семья.

Многим нужны не только занятия, но и общение. И это ценно - взаимопомощь, взаимовыручка, взаимопонимание. Мы не знали этого города, но нам был известен человек, который нас сюда пригласил - талантливая, яркая, жизнерадостная Тамара Харькова. А на вокзале нас встретила изумительная женщина Елена Алексеевна, которая окружила нас своей заботой, человеческим теплом. В её добрых руках почувствовали себя очень уютно и комфортно. Пока шли к отелю она много и проникновенно рассказывала о своем чудесном городе и о его интересных жителях.

Для нас было организовано много незабываемых экскурсий. Особенно впечатлил очередной сюрприз – прогулка на теплоходе, где каждый коллектив проявил свое творчество-изюминку. А на следующий день объединил исторический бал, который проходил в красивом зале дворца «Современник». Впечатлила большая площадь перед дворцом с веселыми фигурками-фонариками музыкантов. На балу царила радость, изящество дам и галантность кавалеров. Мы влюбились в уютный, чистый город на Волге Конаково. Мы оставили здесь частичку наших сердец и будем с нетерпением ждать встречи вновь…

Впечатлениями от путешествия делится и сама Тамара Григорьевна Харькова, поэтесса, актриса, инициатор и ведущая музыкально-развлекательных мероприятий:

- Задумав это путешествие, я и не ожидала, что будет столь впечатляюще. А впечатлить было чем. Везде, где мы побывали, встречали нас радушно, как близкую родню. Гостеприимно нас принял мини-отель Юрия Ефимовича Шеляпина «Ольгино».

Организовывая это мероприятие, я не особенно волновалась за времяпрепровождение. В группе WhatsApp Елена Булыга, модератор проекта «Путешествие по городу Конаково», знакомила нас с самыми интересными местами города0, его достопримечательностями, и многие, ранее не зная о существовании такого города на Волге, уже влюбились в него и все захотели увидеть своими глазами.

Жизнь - интересная штука… Кто бы мог подумать, что мы, объединенные любовью к танцам, люди творческие (как показала поездка на теплоходе, которая была накануне) будем столь увлеченно, организованно бегать по всем экскурсиям, впечатляясь, получая новые эмоции и знания, радоваться как дети, что мы, выбравшись из жаркой суетливой Москвы, столько увидим, ощутим и получим каждый для себя лично что-то такое, что не смогли бы увидеть, находясь дома в это время. Благодаря активным, позитивным, коммуникабельным, а главное хорошим людям, которые отзывались на любую инициативу: пойти, увидеть, получить. Конечно, огромная благодарность Елене за такой отдых. Как отдыхать, где отдыхать, ответ один - далеко ехать не надо, вот оно всё рядом, сел в электричку, и ты у Волги».

Подготовил

Кирилл НОВИКОВ.

Фото: М. Малахов.

Полностью фоторепортаж можно посмотреть в группах «Зари» в соцсетях ОК и ВК.