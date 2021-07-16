МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

В Конаковскую избирательную комиссию свои документы сдал кандидат в депутаты Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев. Позже узнаем у кандидата о его предвыборной программе, узнаем, что он намеревается сделать для нашего района.

Ранее документы в ТИК сдали кандидаты в депутаты Совета депутатов городского поселения поселок Редкино Александр Тихонов, Михаил Попов, Юрий Сапунов, Сергей Протасов, Сергей Шамов, Наталья Косарева, Виктор Климихин. Все кандидаты выдвинуты политической партией «Единая Россия». Прием документов в избирательной комиссии продолжается.

ВОШЛИ В ИСТОРИЮ

8 экспозиций в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» расскажут об интересных фактах и видных деятелях Конаковского района.

Строительство мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история» ведется в Центральном районе Твери. Парк будет размещен на набережной реки Лазури, на площадке бывшего троллейбусного парка площадью 38 000 м². Подобные объекты есть в 23 городах нашей страны, их строят в рамках просветительского культурного проекта. Сам парк – это огромная мультимедийная выставка, состоящая из 42 залов, где с помощью проекций, анимации, специальных приложений и новейших технологий предстанет история страны — с древних времен до наших дней. Она поделится на 4 основных эпохи: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914–1945 гг.» и «Россия — моя история. 1945 — наши дни».

Администрации всех муниципалитетов Тверской области получили утвержденный губернатором тематический план по каждому из залов. Конаковский район внесет свою лепту в «живой» учебник истории родного края в 7 залах. 8 экспозиций расскажут о важном историческом факте создания Фаянсового завода фабрики Ауэрбаха в 1809 году; о деятельности великих людей, внесших неоценимый вклад в историю Верхневолжья и России: художнике Григории Григорьевиче Гагарине, о крестьянском поэте Дрожжине Спиридоне Дмитриевиче, о создателе торфяной станции Иване Ивановиче Радченко; связисте, полном кавалере ордена Славы Иване Андреевиче Рулеве; о видном деятеле в сфере атомной энергетике Николае Николаевиче Волгине; о писателе Иване Сергеевиче Соколове-Микитове, о протоирее, депутате Верховного совета РФ Алексии (Злобине).

Открытие самого масштабного экспозиционного комплекса запланировано на 1 сентября.

ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА

Жители Конаковского района, оказавшиеся в трудной ситуации, могут получить социальную помощь.

С 2021 года социальный контракт является основным способом оказания адресной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. По соглашению между органами соцзащиты и семьей государством предоставляются меры поддержки: единовременные и ежемесячные выплаты, помощь в трудоустройстве и обучении.

Что такое социальный

контракт

Соцконтракт - это соглашение между государством и семьей (гражданином), по которому соцзащита предоставит социальную помощь. При этом вторая сторона берет на себя обязательство выполнить определенные действия для повышения уровня благосостояния семьи.

В обязательном порядке разрабатывается индивидуальная программа по выходу из кризисного положения, в которой указывается, какие именно мероприятия помогут семье поднять свои доходы.

Кто может заключить социальный контракт в Тверской области.

Перечень лиц, которые могут получить меры социальной поддержки по контракту, определен статьей 7 закона № 178-ФЗ:

• малоимущие семьи;

• малоимущие одиноко проживающие граждане;

• иные малообеспеченные лица, которые имеют среднедушевой доход менее прожиточного минимума по субъекту РФ (в 2021 году величина прожиточного минимума на душу населения Тверской области установлена в размере 11 234,14 руб.) по независящим от них причинам.

В зависимости от мероприятий программы социальной адаптации получателя финансовая поддержка может составить:

а) малоимущей семье - не более 40 тысяч рублей;

б) малоимущей семье, имеющей не более двух детей, - не более 100 тысяч рублей;

в) малоимущей семье, имеющей трех и более детей, - не более 150 тысяч рублей;

г) малоимущему одиноко проживающему гражданину - не более 30 тысяч рублей;

д) гражданину, находящемуся в трудной жизненной ситуации, - не более 30 тысяч рублей.

Направления социальной поддержки по контракту

Социальная поддержка по контракту должна повысить уровень жизни малообеспеченной семьи. В каждом конкретном случае органы соцзащиты составят программу социальной адаптации и подберут наиболее эффективные инструменты для повышения доходов. Это может быть содействие: в поиске работы, в том числе за пределами текущего места проживания; в прохождении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности; в ведении личного подсобного хозяйства; в реализации иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Размеры выплат по контракту

Для семьи (гражданина) на период действия контракта предусматривается выплата единовременных или ежемесячных пособий, надбавка к зарплате, безвозмездная субсидия на организацию своего дела или оплата обучения.

Срок действия социального контракта

Федеральным законом № 178-ФЗ определен только срок предоставления мер социальной помощи - от 3 до 12 месяцев. Продление этого срока допускается по заключению органа соцзащиты. Однако контракт может действовать и на срок, превышающий 1 год, даже если меры финансовой поддержки будут прекращены.

Социальный контракт прекращает свое действия по истечении срока, при выезде семьи за пределы субъекта РФ, а также при выявлении недостоверных сведений и документов, представленных заявителем.

При расторжении контракта по причине выезда с территории субъекта РФ или по виновным действиям заявителя семья обязана в месячный срок вернуть все полученные выплаты.

Необходимые

документы

• заявление, подписанное каждым совершеннолетним членом семьи (либо письменное согласие на участие в програМме);

• паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о браке;

• справки о постановке на учет в ОСЗН (при наличии);

• справку о работе по бессрочному или срочному трудовому договору;

• справку о заработной плате 2-НДФЛ, справку о размере пенсий и пособий по безработице либо аналогичный документ из налогового органа (документы предоставляются по каждому совершеннолетнему члену семьи);

• справки об инвалидности (при наличии);

• документы, подтверждающие состав обязательных расходов (услуги ЖКХ, транспортные расходы и т. д.);

• иные бланки и формы, предусмотренные законом субъекта РФ

Социальный контракт может быть заключен с согласия всех совершеннолетних членов семьи.

После получения документов специалисты отдела соцзащиты составляют «Лист собеседования». В этом документе со слов заявителя фиксируются сведения о проблемах семьи, предложения по выходу из трудной ситуации. Все представленные документы и сведения будут проверяться органом соцзащиты.

Куда обращаться:

ГКУ ТО «ЦСПН» Конаковского района:

Конаковский район, Конаково, улица Маяковского, 7

пн-ср: с 08:00 до 16:45,

перерыв: с 13:00 до 13:45

чт: с 08:00 до 13:00

+7 (48242) 3-27-10 (директор)

+7 (48242) 3-27-79 (заместитель директора)

Министерство социальной защиты населения Тверской области:

Тверь, набережная реки Лазури, 20

+7 (4822) 34-38-58 (горячая линия)

+7 (4822) 34-27-63 (приемная)

+7 (4822) 35-88-66 (факс).

АКТУАЛЬНО: ДОГАЗИФИКАЦИЯ

До 29 июля 2021 года жители Конаковского района могут подать заявление установленной формы о заключении договора в рамках догазификации индивидуальных домовладений.

Во исполнение поручения заместителя председателя Правительства РФ А.В. Новака, при администрации Конаковского района создан штаб по догазификации индивидуальных жилых домовладений в газифицированных населенных пунктах на территории Конаковского района.

Напомним, что догазификация (социальная газификация) – проведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах (то есть в тех, где проложены газораспределительные сети до 01.05.2021 г.) без привлечения средств граждан. Садоводческие товарищества, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов, также попадают в программу социальной газификации. Глава Конаковского района Олег Лобановский поручил главам администраций поселений Конаковского района в срок до 21 июля 2021 года обеспечить максимально широко информирование жителей городских и сельских поселений о программе социальной газификации через СМИ, организации сходов и обзвона граждан. Главы должны до 29 июля текущего года обеспечить прием заявок установленной формы, сформировать реестр заявок домовладений и направить их в филиал АО «Газпром газораспределение Тверь».

К заявлению должны быть приложены правоустанавливающие документы на жилой дом и земельный участок, которые предстоит газифицировать.

Граждане могут подать заявление в удобной для них форме: обратиться лично в филиал АО «Газпром газораспределение Тверь» по адресу: г. Конаково, ул. Промышленная, 8 , либо по электронной почте konakovo@tver-gaz.ru . Также по всем вопросам можно обратиться в единый центр предоставления услуг по телефону 8(48242)35040 с 8-00 до 17-00 без обеда каждый четверг с 8-00 до 20-00 без обеда, первая суббота (не праздничная) с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. Также можно обратиться в администрацию городского или сельского поселения, где проживает гражданин, либо отправить заявление на электронную почту администрации городского или сельского поселения, где проживает гражданин.

Обращаем внимание, что подавая заявление, потребитель в дальнейшем должен будет выполнить свои обязательства в части приема природного газа. А именно: обеспечить подготовку сетей.

Предложение бесплатно подводить газ к границам домовладений была озвучена партией «Единая Россия» и поддержана Президентом Владимиром Путиным после того, как Губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря Генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области. В Верхневолжье на данный момент в список на бесплатную догазификацию включено более 35 тысяч квартир и домовладений.

В 2020 году Тверская область подписала с ПАО «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. С 2021 по 2025 годы в регионе в рамках программы планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, более 1 400 километров газовых сетей, предоставить возможность газификации свыше 46 тысяч домовладений. Голубое топливо придет в 10 ранее негазифицированных районов Верхневолжья.

В АО «Газпром газораспределение Тверь»

Заявка о заключении договора

о подключении в рамках догазификации

1. Ф. И. О. заявителя:________________________________

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:_________________________________________________

{вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)

(СНИЛС)

3. Адрес объекта капитального строения (домовладения), планируемого к газификации:___________________________

4. Кадастровый номер домовладения:_____________

5. Кадастровый номер земельного участка:______________

6. Адрес для корреспонденции:__________________

6. Мобильный телефон:_______________________________

7. Адрес электронной почты:____________________

8. Планируемая величина максимального часового расхода газа (куб. метров в час)_____________________________

9. Номер и дата выдачи полученных ранее технических условий (при наличии):__________________________________

Подписывая данную заявку я,__________________________,

(указывается Ф.И.О. полностью)

даю свое согласие на обработку, в том числе получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое использование моих персональных данных, исключительно для целей, связанных с исполнением настоящей заявки.

Приложения:

- ситуационный план;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на земельный участок, на котором расположены объекты капитального строительства заявителя. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель представляет согласие собственника земельного участка на использование этого участка на период строительства сетей газораспределения;

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя)’,

- расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров/час).

Заявитель проинформирован, что:

- поданная заявка в рамках догазификации будет рассмотрена с момента вступления в силу нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, регламентирующих порядок и условия догазификации;

-услуги по подключению в рамках догазификации без взимания платы с заявителя включают в себя мероприятия до границ земельного участка заявителя:

-в случае перехода и иного прекращения права собственности на земельный участок и (или) объект индивидуального капитального строительства, которые указаны в настоящей заявке, заявитель обязан незамедлительно проинформировать об этом АО «Газпром газораспределение Тверь» в письменном виде.

Заявитель

(дата) (подпись) (ФИО)

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района