«СОВА» УЧИТ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

16 июля волонтеры Конаковского Волонтерского Поисково-Спасательного Отряда «Сова» провели марафон безопасности в Конаковском бору.

На этот раз обучение в ДШБ «Совёнок» прошли 120 детей из оздоровительного лагеря «Дельфин». Марафон проводился в целях повышения безопасности детей и организации досуга в летний период; обучения детей правильному, безопасному поведению при встрече с незнакомыми людьми; обучения правилам поведения на улице; учить детей правильно вести себя в ситуации, когда потерялся; способствовать развитию осторожности, осмотрительности; обучения детей правилам безопасности в лесу; развития творческих способностей.

Ребята прошли основные этапы-станции, которые назывались: «Безопасность города», «Правила поведения с чужими и незнакомыми людьми», «Безопасный лес», «Безопасность на воде», «Первая помощь», «Оборудование». На каждой станции дети вместе с вожатыми получали необходимые знания. Они разделились на шесть команд и прошли все шесть этапов. А так как новых знаний было достаточно много для одного дня, волонтеры на некоторых этапах преподнесли их в игровой форме. Алёнушка, Иванушка и Морской Царь разыграли перед детьми целый спектакль, чтобы рассказать о том, как себя нужно вести на воде.

Мальчишкам и девчонкам понравилось поисковое оборудование, они с удовольствием тестировали рации и компасы. После обучения всем командам задавались сложные вопросы, например: чем можно затушить горящие бензин, керосин и другие органические масла? Если на вас загорелась одежда, ваши действия? Что делать, если комната, в которой вы находитесь, начала заполняться густым едким дымом? Почти на все вопросы дети дали правильные ответы.

Также с детьми проигрывались все возможные и вероятные ситуации, когда к ним в дом приходит незнакомый человек или звонит по телефону, когда незнакомые люди подходят на улице и что-то предлагают. Далее им предлагалось вспомнить сказки, в которых герои оказывались в аналогичных ситуациях, что привело к печальным последствиям. Цель - сформировать безопасную стратегию поведения ребенка в данных ситуациях, научить ребенка обращаться за помощью к взрослым, уметь найти безопасного незнакомца (милиционер, продавец, кассир, водитель автобуса, троллейбуса и т.п.). На станции «Безопасный лес» детей учили ориентироваться в лесу, узнавать животных, насекомых, растения, распознавать опасные из них. На этапе «Первая помощь» все ребята отрабатывали самостоятельно то, что им показали инструктора.

После всех этапов ребятам выдали дипломы участников детской школы безопасности «Совёнок» и листовки. Такие профилактические мероприятия очень важны, особенно летом во время каникул.

Людмила КИКАЛО.

Фото автора.