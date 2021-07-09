В водоемы Тверской области выпустили 74 тысячи мальков и молоди сазана

21 июля на двух крупных водоемах Тверской области прошли мероприятия по зарыблению. В Иваньковское водохранилище выпущено более 42 тыс. штук молоди сазана, в озеро Селигер - 32 тыс. мальков этой рыбы.

«Верхневолжье – самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов, – считает Губернатор Игорь Руденя. – За прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков».

Напомним, 22 мая Губернатор Игорь Руденя принял участие в зарыблении Волги в Калязине. Всего тогда в реку выпустили порядка 116 тыс. штук молоди стерляди.

Все этапы процесса зарыбления 21 июля прошли под контролем специальной комиссии, в состав которой вошли представители Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

Вес малька составляет всего лишь 1,5 грамма, процесс его развития до взрослой особи длится около полугода. В естественной среде рыба сможет достигнуть размера до 30 см и веса примерно 1,5 кг.

С начала 2021 года в Верхневолжье проведено 14 мероприятий по зарыблению. В водные источники Тверской области выпущено 3 млн мальков ценных пород рыб: сазана, стерляди, щуки, судака. В ближайшее время планируется продолжить мероприятия по восполнению рыбной популяции реки Волги и ее бассейна.

Всего в 2021 году в Верхневолжье планируется выпустить в водоемы более 4,7 млн мальков ценных видов рыб.

Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги. В том числе на Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком водохранилищах, озере Селигер. Мероприятия организованы в рамках соглашения, подписанного между Правительством Тверской области и Федеральным агентством по рыболовству на Петербургском международном экономическом форуме – 2018. Они, в частности, направлены на компенсацию ущерба, нанесенного при осуществлении хозяйственной деятельности на водоемах региона.

Работа по восстановлению популяции рыб в бассейне Волги дает свои результаты. Так, в ходе контрольных отловов в Иваньковском и Угличском водохранилищах было установлено наличие стерляди весом до 1,5 кг.

Пресс-служба Правительства Тверской области