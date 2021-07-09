Игорь Руденя на встрече с жителями Максатихинского района ответил на значимые для развития территории вопросы

22 июля в ходе рабочей поездки в Максатихинский район Губернатор Игорь Руденя провел встречу с общественностью. В разговоре с жителями были затронуты темы ремонта дорог, развития здравоохранения, ликвидации второй смены в школе №1, газификации и другие.

«Максатихинский район - территория, где развиваются предприятия, сфера сельского хозяйства. Здесь богатая история, выгодное географическое положение, прекрасная природа», – отметил Игорь Руденя.

На встрече прозвучал вопрос о судьбе Дома культуры в Рыбинском сельском поселении. В Тверской области досуговые учреждения на селе ремонтируются, в том числе по национальному проекту «Культура». Игорь Руденя поручил региональному Министерству культуры рассмотреть возможности возобновления работы ДК в Рыбинском сельском поселении.

Значимой для людей темой стало состояние дорог. Жители обратились к главе региона с просьбой отремонтировать дорогу Максатиха – Сельцы – Райда общей протяженностью порядка 52 км.

«Данную дорогу можно поставить в план ремонта на три года, - отметил Губернатор. - В этом году - провести на ней первоочередные противоаварийные действия, а в 2022-2023 годах – привести в нормативное состояние».

Глава региона по просьбе жителей поручил также сделать ремонт 10-километрового участка дороги Максатиха-Лесное. Здесь работы должны начаться в ближайшее время и завершиться к концу текущего года.

Один из поднятых на встрече вопросов касался капитального ремонта и оснащения оборудованием местной ЦРБ.

«Поручаю моим коллегам в короткие сроки подготовить документацию на ремонт и список оборудования, которое нужно закупить. До конца года должна быть произведена закупка и установка рентген-аппарата», – ответил Игорь Руденя.

На встрече с общественностью Губернатор поделился планами возведения нового здания школы №1. На данный момент из-за нехватки мест дети в учреждении учатся в две смены.

«В 2021 году должна начаться подготовка проекта по строительству нового здания школы на 850 мест. Мы хотим создать современную инфраструктуру для детей, где они будут получать образование», – отметил глава региона.

Игорь Руденя также рассказал о газификации муниципалитета. Для обеспечения населения газом в рамках региональной программы газификации предусмотрено строительство межпоселкового газопровода «Бежецк-Максатиха» общей протяженностью более 60 км.

«В 2023 году должны быть газифицированы поселки Фабрика, Ривицкий, Максатиха и другие населенные пункты. Планируется, что распределительные газовые сети подведут к котельным, которые обслуживают и жилищный сектор, и социальные объекты – учреждения культуры, образования, здравоохранения», – подчеркнул Игорь Руденя.

Перспективы развития волонтерского движения в Максатихе также обсуждались в ходе встречи. Директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова сообщила о том, что в муниципалитетах, в том числе в Максатихинском районе, сейчас идет активная работа по созданию постоянно действующих волонтерских центров.

«Этот центр будет заниматься оказанием адресной помощи, в частности людям старшего поколения, помощи специальным учреждениям. У нас множество дел, которые мы сможем делать сообща здесь, на территории района», – прокомментировала Юлия Саранова.

Во время разговора также обсуждались вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой, улучшения работы жилищно-коммунального комплекса, транспортной доступности населенных пунктов, прохождения в районе прививочной кампании против коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области