В народной программе «Единой России» появится раздел о новой аграрной политике

«Единая Россия» продолжает серию стратегических сессий, на которых обсуждаются предложения в народную программу партии. Очередная сессия была посвящена теме поддержки фермерства и развития сельских территорий.

«Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях», – отметил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев.

По мнению координатора партийного проекта «Единой России» «Российское село», первого заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, сегодня, когда поддержка крупных сельхозпроизводителей по большей части отлажена и работает, акценты и часть средств государственной поддержки следует переориентировать на небольшие хозяйства и фермеров. Это позволит повысить доступность льготных кредитов и расширить количество получателей грантов.

Решить большинство существующих проблем поможет запуск в России национального проекта «Развитие села» и принятие федерального закона «О развитии сельских территорий». Такую инициативу предложила включить в народную программу «Единой России» председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Она также акцентировала внимание на необходимости обеспечения равного доступа к средствам господдержки для малых и крупных сельхозпроизводителей и поддержке кооперативного движения.

Одна из ключевых ролей в развитии сельских территорий, по мнению экспертов, должна отводиться молодежи. Для того, чтобы молодые люди активнее принимали решение о переезде из города, нужно дать им четкое понимание перспектив в плане образования, трудоустройства, обеспечения своих бытовых и иных потребностей. При этом для успешной реализации программы комплексного развития села необходимо трудоустройство местного населения и достойный уровень оплаты труда. В ходе дискуссии поступило предложение включить в народную программу «Единой России» пункт о том, что соотношение номинальной зарплаты в сельском хозяйстве и средней зарплаты в регионе необходимо довести до 90%.

Придать импульс бизнес-активности на селе поможет упрощение административных процедур для малых форм хозяйствования. Такой пункт найдет отражение в народной программе «Единой России» по предложению Российского союза предприятий молочной отрасли. Сократить барьеры поможет запуск системы одного онлайн-окна для подачи заявок на льготные кредиты или господдержку и создание Фонда льготного кредитования.

Значимой мерой поддержки предприятий АПК, а вместе с ним и сельских территорий в целом, может стать повышение эффективности использования сельхозземель. При этом особое внимание должно уделяться борьбе с опустыниванием территорий, считают участники дискуссии.

Озвученные в ходе стратегической сессии предложения найдут отражение в народной программе «Единой России», которая сейчас формируется. Они войдут в блок, посвященный поддержке и развития сельских территорий и будет в числе приоритетов работы партии. Одновременно, как заверил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, министерство окажет поддержку в реализации озвученных инициатив.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу партии. Ранее она провела две стратегических сессии по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты.