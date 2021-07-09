На избирательных участках в Тверской области будет вестись круглосуточное видеонаблюдение

При проведении выборов на территории Тверской области в помещениях для голосования 446 избирательных участков, а также по всех 45 территориальных избирательных комиссиях в дни голосования будет применяться видеонаблюдение. В 726 участковых избирательных комиссиях будут установлены видеорегистраторы. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

«Можно назвать беспрецедентными усилия ЦИК России по организации грядущих выборов в Государственную Думу: только группировка видеокамер на участках увеличилась более чем в 2,5 раза», – отметила Валентина Дронова.

По ее словам, камеры на участках круглосуточно будут фиксировать работу со списком избирателей, выдачу избирательных бюллетеней, а также будут держать в фокусе ящики для голосования, КОИБ, увеличенные формы протоколов участковых избирательных комиссий и места погашения неиспользованных бюллетеней.

В региональной избирательной комиссии сообщили, что работы по оснащению избирательных участков средствами видеонаблюдения выполнит ПАО «Ростелеком». Эта же компания установит видеостену в региональном общественном штабе по наблюдению за выборами, созданном Общественной палатой Тверской области. Трансляция хода голосования с избирательных участков позволит сделать результаты видеонаблюдения максимально доступными для непосредственных участников избирательного процесса и общественных наблюдателей.