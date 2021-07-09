Состоялась рабочая поездка Уполномоченного по правам человека в Тверской области Надежды Егоровой в п. Новозавидовский.



20 июля 2021 года состоялась рабочая поездка Уполномоченного по правам человека в Тверской области Надежды Егоровой в поселок Новозавидовский Конаковского района. Поводом послужило обращение жителей дома № 1 по улице Октябрьской о нарушениях при обустройстве пешеходных дорожек рядом с их домом.



В осмотре придомовой территории принимали участие заместитель главы поселка Евгений Сияркин, представитель Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций Валерий Кликунов, заведующая дорожным отделом администрации Конаковского района Марина Кукина, а также жители дома — члены ТСЖ «Октябрьский». По результатам встречи была достигнута договоренность о том, что администрация поселка Новозавидовский окажет содействие в проведении работ по благоустройству придомовой территории. Также Уполномоченным было предложено жителям принять участие в программе поддержки местных инициатив. Уполномоченный выразила готовность взять на контроль подготовку необходимых документов для участия в программе.



На момент подготовки настоящей новости администрацией поселка начаты работы по устранению выявленных недостатков (завезена земля для укрепления контура тротуара).



Также в ходе выезда Надежда Егорова совместно с главой Конаковского района Олегом Лобановским посетила Новозавидовскую школу № 2, в которой в 2020 году был проведен капитальный ремонт. За восемь месяцев в школе заменили полы, оконные блоки, дверные проемы, потолки, санузлы, электрооборудование, вентиляционные системы, отопление, отремонтировали крышу, цоколь, установили вентилируемый фасад, благоустроили дворовую территорию, отремонтировали спортзал, в учебных кабинетах установили новую мебель и необходимую компьютерную технику, закупили современное оборудование для кухни. На спонсорские средства были приобретены и установлены пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдение, школьная мебель, компьютерная техника, проведено благоустройство территории. В рамках реализации программы по ремонту дорог перед зданием школы заасфальтирована площадка, оборудована стоянка для автомашин. Уполномоченный осмотрела учебные классы, кухню и столовую, территорию учебного заведения. Директор школы Наталья Платонова в ходе беседы рассказала об особенностях школы, учебном процессе, о ходе подготовки к новому учебному году. Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей: пожарная сигнализация, соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, организация комфортного пребывания школьников в классах и на пришкольной территории — одна из главных задач администрации школы. Уполномоченный положительно оценила проведенную работу и отметила, что комфортные условия важны не только для учеников, но и для плодотворной, успешной работы педагогов.