Игорь Руденя в Максатихинском районе проинспектировал работу летнего оздоровительного лагеря

С работой летнего оздоровительного лагеря «Лесная сказка» ознакомился 22 июля Губернатор Игорь Руденя, который находится с рабочей поездкой в Максатихинском районе.

Глава региона пообщался с ребятами, поинтересовался, как проходит их отдых. Сегодня в лагере организованы спортивные состязания «Веселые старты». Вместе с участниками Игорь Руденя сыграл в настольный теннис.

Губернатор высоко оценил таланты ребят, которые устроили импровизированный концерт и исполнили произведения на домре и гитаре, и поручил Министерству культуры региона пригласить детей на один из областных концертов, чтобы они выступили на сцене вместе с другими артистами.

Оздоровительный лагерь «Лесная сказка» находится в 5 километрах от районного центра, возле деревни Фабрика. Летние дачи располагаются в сосновом бору на живописном берегу реки Молога. Лагерь действует с 1959 года. На его территории – три спальных корпуса, медицинский блок, столовая, летняя эстрада.

Учреждение работает в период летних каникул в трехсменном режиме. Как рассказала исполняющий обязанности директора лагеря Кристина Жимолоскина, в этом году в каждую смену отдыхают 90 детей в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе воспитанники домов-интернатов, реабилитационных центров, ребята из семей в непростой жизненной ситуации.

В этом году в Верхневолжье уделено особое внимание обеспечению безопасного летнего отдыха детей. Игорь Руденя поручил строго соблюдать в лагерях санитарно-эпидемиологические требования. Загородные лагеря региона прикреплены к учреждениям здравоохранения, которые обеспечивают медицинское сопровождение. Разработаны алгоритмы действий медиков и всего персонала в случае выявления коронавируса.

Летом 2021 года в 42 муниципальных образованиях региона работают загородные оздоровительные учреждения, лагеря с дневным пребыванием, базы труда и отдыха, палаточные лагеря – в общей сложности свыше 600 организаций. Предполагается, что на каникулах отдохнуть в лагерях и укрепить здоровье в санаториях смогут более 52 тысяч детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области