Губернатор Игорь Руденя поручил отремонтировать входную группу и установить пандус в Максатихинской ЦРБ

22 июля во время рабочей поездки в Максатихинский район Губернатор Игорь Руденя посетил центральную районную больницу. Глава региона осмотрел приемное и хирургическое отделения, операционную, рентген-кабинет, пункт вакцинации, а также пообщался с местными жителями, пришедшими на прием.

По итогам осмотра Губернатор дал ряд поручений по укреплению материально-технической базы учреждения. В частности - оградить территорию больницы, отремонтировать хирургическое отделение ЦРБ, входную группу, установить пандус для маломобильных граждан. Все работы должны быть проведены быстро и качественно, подчеркнул Игорь Руденя.

Сейчас в здании лечебного комплекса ЦРБ проводится капитальный ремонт, после чего в него перенесут поликлинику. Работы планируется завершить к концу текущего года.

«Первостепенной задачей для нас является перенос поликлиники в ЦРБ. Также планируется перенести детскую консультацию в основной корпус и реорганизовать службу скорой медицинской помощи – она объединится с единой областной службой», – рассказала главный врач Максатихинской ЦРБ Анна Нюремберг.

В структуру Максатихинской ЦРБ входит поликлиника, многопрофильный круглосуточный и дневной стационары, офисы врачей общей практики, отделение скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерские пункты для обслуживания сельского населения.

Пресс-служба Правительства Тверской области