Игорь Руденя посетил Максатихинский маслодельный завод и пообщался с коллективом предприятия

22 июля Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой Максатихинского маслодельного завода. Глава региона осмотрел территорию предприятия, в том числе лабораторию, где проверяют качество сырья и готовой продукции, цех приемки молока, фасовочный и аппаратный цеха, склад, а также пообщался с коллективом предприятия.

Максатихинский маслодельный завод специализируется на производстве молока и молочной продукции. Здесь производят порядка 20 видов товаров, в том числе сливочное масло, цельномолочную продукцию, йогурты и кисломолочные напитки, творожные массы, мягкий сыр «Адыгейский». Производственная мощность предприятия составляет 40 тонн молока в сутки. Продукция завода реализуется в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Вышневолоцком, Удомельском, Кашинском городских округах, Бежецком, Кимрском районах Тверской области.

В 2020 году предприятием выпущено свыше 373 тонн сливочного масла, 258 тонн сливок, 249 тонн сыров, сырных продуктов и творога, более 124 тонн молока и 113 тонн прочей молочной продукции.

На встрече с коллективом завода обсуждались вопросы жилищно-коммунального комплекса, систем здравоохранения и образования, а также газификация муниципалитета, в частности, реализация проекта по бесплатному подведению газа к границам домовладений.

Одним из вопросов стало продолжение ремонта дороги «Рамешки-Максатиха», который ведется с 2018 года. За это время в нормативное состояние было приведено порядка 20 км дороги.

Игорь Руденя отметил, что в 2021 году ремонт должен пройти на участке протяженностью 26,2 км, что позволит полностью завершить ремонт на данной дороге.

Пресс-служба Правительства Тверской области