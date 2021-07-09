В поселке Максатиха Тверской области планируют построить новую школу

22 июля в Максатихе Губернатор Игорь Руденя посетил среднюю школу №1. Перед осмотром главе региона представили проекты строительства в поселке нового учреждения, ввод которого позволит ликвидировать вторую смену и создать для местных школьников современные условия для получения образования.

Игорь Руденя поручил Министерству строительства региона провести все необходимые расчеты по проектам и в ближайшее время вынести вопрос на рассмотрение областного Правительства.

«Нам очень нужна новая школа, – прокомментировала решение Губернатора директор учреждения Галина Розанова. – Сейчас часть ребят, к сожалению, учится в две смены из-за того, что одно из зданий школы – деревянное строение 1936 года – законсервировано, там уже нельзя проводить занятия».

Сейчас в школе учатся почти 900 ребят, работают 55 педагогов. В учреждении оборудованы спортзал, мастерские по техническому труду, столовая, информационный центр, кабинеты психолога и психологической разгрузки. Есть медицинский блок, библиотека, актовый зал.

Губернатор подчеркнул – важно обеспечить комфортные условия для детей, не дожидаясь строительства нового здания. Так, глава региона поручил обновить окна в спортивном зале.

Игорь Руденя осмотрел также созданный в школе центр «Точка роста» по национальному проекту «Образование». Их открывают в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Обучение здесь ведется по направлениям: технология, основы безопасности жизнедеятельности, информатика.

«Точка роста» оснащена компьютерами, 3D принтером, квадрокоптером, шлемами виртуальной реальности, слесарным инструментом и другим необходимым для обучения оборудованием.

Пресс-служба Правительства Тверской области