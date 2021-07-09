Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к монументу «Обелиск Славы» в Максатихе

22 июля Губернатор Тверской области Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в Максатихинском районе. После осмотра нового детского сада и котельной в поселке Ривицкий глава региона прибыл в районный центр, где возложил цветы к монументу «Обелиск Славы» в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участие в торжественной церемонии приняли руководство муниципалитета, духовенство, юнармейцы, представители общественных организаций: директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова и другие.

Решение о строительстве Обелиска Славы было принято в 1978 году. Проект декоративно-монументальной композиции разработан архитектором Валентином Ненароковым и скульптором Валерием Никифоровым.

Монумент был торжественно открыт 24 октября 1980 года. С тех пор на территории мемориального комплекса проводятся митинги в честь дня Победы, патриотические мероприятия.

В настоящее время благоустраивается территория монумента. Сделано покрытие из тротуарной плитки, уложена брусчатка, обустроена парковка. Проведены работы по подсветке скульптур.

Игорь Руденя поручил разработать полный проект по благоустройству территории и завершить все работы на объекте до 9 мая следующего года, а также провести оцифровку мемориального комплекса. Это позволит в будущем проводить реставрацию монумента в соответствии с его историческим обликом.

В годы Великой Отечественной войны военные действия обошли Максатиху стороной. В районе действовали госпитали, местные жители заготавливали древесину, выращивали зерно, которое отправлялось на фронт. 10 тысяч максатихинцев ушли на войну, домой вернулись только 4,5 тысячи местных жителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области