Игорь Руденя дал поручения по дальнейшему благоустройству территории нового детского сада в поселке Ривицкий Максатихинского района

22 июля Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой детского сада «Ласточка», расположенного в поселке Ривицкий Максатихинского района. Он стал первым объектом, который глава региона посетил в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Вместе с главой региона в детском саду побывали представители федеральных и областных ведомств и местной администрации, общественных организаций: директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова и другие.

Учреждение построено по национальному проекту «Демография». Это современное двухэтажное здание, оборудованное противопожарной системой, обеспечивающей прямую связь с пожарной частью.

Ранее детский сад поселка Ривицкий располагался в деревянном здании с печным отоплением 1938 года постройки. Возведение нового сада началось в 2015 году, но из-за действий недобросовестного подрядчика строительство было заморожено на стадии закладки фундамента. Решением Губернатора Игоря Руденя строительство было возобновлено.

Ввод учреждения в 2020 году позволил создать 60 мест для малышей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В детском саду работает 24 сотрудника, в том числе воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и психологи.

Игорь Руденя осмотрел комнаты групповых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, территорию сада, где расположены три прогулочных площадки с верандами и спортивная площадка.

Глава региона дал ряд поручений для повышения комфорта воспитанников и педагогов. Игорь Руденя отметил необходимость дооборудовать детские площадки, в том числе сделать прорезиненное покрытие, установить дополнительные камеры видеонаблюдения, продолжить благоустройство территории возле учреждения.

«В поселке была очередь в детский сад, теперь мест хватает, – поделилась Ольга Аникина, младшая дочь которой посещает «Ласточку». – Здесь ребятам тепло и уютно. У них новые игрушки, игровые площадки, дети с удовольствием бегут сюда».

Замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Зиновьева назвала открытие нового детского сада историческим событием для поселка. «Хочу поблагодарить за создание нового современного сада. В этом году его посещают 48 детей, еще ожидаем 8 малышей от 1,5 лет», – сообщила Елена Зиновьева.

В 2021 году в Тверской области по национальному проекту «Демография» строится шесть дошкольных учреждений с общим количеством 1010 мест. Детские сады возводятся в Твери (на улицах Склизкова, Планерная и Левитана), в селе Бурашево Калининского района, в Вышнем Волочке. В высокой степени готовности учреждение на 240 мест в Торопце.

В 2020 году в Тверской области было открыто пять новых детских садов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах.

За прошедшие пять лет в Тверской области появилось 11 новых дошкольных учреждений на 1025 мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области