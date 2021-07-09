Жители Твери смогут записать ребенка в спортивную школу в режиме онлайн

С 1 августа 2021 года в Твери стартует пилотный проект всероссийского сервиса электронной записи в спортивную школу хочувспортшколу.рф. Сервис создан и работает при поддержке Министерства спорта РФ.

Чтобы записать ребенка в желаемую спортивную школу или записаться на занятия самому, достаточно выбрать организацию спортивной подготовки на сайте хочувспортшколу.рф и заполнить упрощенную форму. Затем следует ожидать звонка представителя спортивной организации. По телефону назначат дату и место сдачи вступительных испытаний.

Вступительные испытания по культивируемым видам спорта принимаются учреждениями согласно федеральным стандартам спортивной подготовки. При успешной сдаче нормативов ребенок будет зачислен в спортивную школу на бюджетной основе.

В рамках пилотного проекта запись доступна в государственные спортивные организации. В планах – дальнейшее расширение перечня организаций спортивной подготовки, в которые можно будет записаться онлайн.

Пресс-служба Правительства Тверской области