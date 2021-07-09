В Тверской области создадут подразделение детской санитарной авиации

Вопросы развития региональной системы здравоохранения вошли в повестку заседания Бюджетной комиссии Тверской области, которое 21 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

На базе детской областной клинической больницы планируется создать подразделение детской санитарной авиации с круглосуточным дежурством медицинской бригады. На эти цели направят 5,8 млн рублей.

Игорь Руденя подчеркнул – создание такого подразделения позволит обеспечить своевременную и качественную медицинскую помощь детям в экстренных случаях.

Также в рамках поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина о модернизации инфекционной службы, при поддержке федерального Правительства регион приступает к масштабному переоснащению лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных заболеваний.

Планируется закупить современное оборудование для проведения исследований на базе областной клинической больницы и Центра имени Аваева.

В перечне приобретаемой техники – автоматические анализаторы, лабораторные инкубаторы, микроскопы и другое медицинское оборудование. На его закупку выделяется 82,5 млн рублей федеральных средств, 15,7 млн рублей – областных.

Пресс-служба Правительства Тверской области