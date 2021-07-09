Более 250 патрулей следят в Тверской области за соблюдением в лесах противопожарного режима

На территории Тверской области сохраняется высокая пожарная опасность. Решением Губернатора Игоря Рудени до 1 сентября 2021 года в регионе установлен особый противопожарный режим. Введен запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах. На протяжении действия режима усилен мониторинг ситуации в лесах.

На вышках операторов сотовой связи установлено 50 камер видеонаблюдения, обеспечен космический мониторинг, контроль через беспилотники и непосредственно патрулирование угодий.

В муниципалитетах Тверской области создано более 250 межведомственных патрульных групп с сотрудниками МЧС, МВД, местного самоуправления. Ежедневно группы проводят мониторинг торфяных месторождений.

Вся эта масштабная работа отслеживается Центром управления в кризисных ситуациях.

Перед началом пожароопасного сезона 2021 года Министерством лесного хозяйства региона проведен комплекс подготовительных мероприятий.

Пролонгированы соглашения о взаимодействии с соседними областями, филиалом ПАО «МРСК Центра – Тверьэнерго», Главным управлением МЧС России по Тверской области о привлечении сил и средств пожарно-спасательных подразделений для ликвидации возгораний в лесах.

Проведены профилактические мероприятия. Создано и прочищено 6450 км минерализованных полос, отремонтировано 98 км лесных дорог противопожарного назначения, установлено 868 аншлагов о пожарной безопасности в лесах, 445 шлагбаумов на въездах в лесные массивы.

В этом году защиту лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населённых пунктов от пожаров обеспечивают почти 2000 сотрудников различных ведомств. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК, охотпользователей и недропользователей, добровольных пожарных формирований.

В регионе действует четыре лесопожарные станции – в Калининском, Западнодвинском, Осташковском и Максатихинском районах области. Все они снабжены спецтехникой. По федеральному проекту «Сохранение лесов» продолжается оснащение формирований. В 2020 году закуплено 24 единицы лесопожарного оборудования, в 2021 году предусмотрено приобретение шести единиц техники, четыре из них уже поставлены.

Основным виновником лесных пожаров является люди, не соблюдающие меры осторожности. Большинство пожаров возникает вблизи автомобильных дорог, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, в том числе от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. В солнечную погоду как зажигательные линзы фокусируют солнечные лучи осколки от брошенных стеклянных предметов.

В случае возникновения возгорания в лесу необходимо звонить в специальные службы. Бесплатный телефон горячей линии лесной охраны – 8-800-100-90-25. О чрезвычайной ситуации нужно сообщить единой службе спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.



Пресс-служба Правительства Тверской области