В автобусах «Транспорта Верхневолжья» за полгода совершено порядка 41 млн поездок

Компания-перевозчик «Транспорт Верхневолжья» подвел итоги работы за первые шесть месяцев 2021 года. За этот период в общественном транспорте совершено порядка 41 млн поездок, из которых около 6,6 млн приходится на льготников и более 500 тыс. – на школьников.

Самыми популярными маршрутами стали №33 «Торговый центр «Глобус» – Мигалово, №9 «Юность – Мигалово», №30 «Завод Центросвар – улица Левитана», №21 «Южный – Мигалово», №36 «Мамулино — Сахарово».

За этот период 84% поездок были оплачены банковскими картами. Пассажирам доступно несколько способов безналичной оплаты: транспортная карта «Волга», банковские карты МИР, Visa и MasterCard, социальная карта жителя Тверской области, приложение «Волга» и QR-код, размещенный прямо в автобусе.

Самыми популярными абонементами стали единый социальный проездной билет, проездной на один день и абонемент на 30 дней.

Льготный проезд действует на всех маршрутах новой модели в Тверской области. Льгота распространяется на пассажиров, которые ранее пользовались единым социальным проездным билетом (ЕСПБ). Она предоставляется по социальной карте жителя Тверской области или бесконтактной банковской карте, выпущенной на основе национальной платежной системы «Мир». Стоимость проезда составляет 302 рубля.

«Верхневолжское АТП» продолжает соблюдать усиленные меры дезинфекции перед запуском транспортных средств на линию. Перевозчик выполняет все необходимые санитарные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно все автобусы проходят дезинфекцию.

Первый этап новой модели пассажирских перевозок стартовал в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе. 3 июля 2021 года современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле, вышли на линии в Кимрской, Ржевской, Зубцовской и Старицкой агломерациях. 5 июля Губернатор Игорь Руденя посетил автобусный парк во Ржеве, где отметил, что основная задача внедрения нового общественного транспорта – безопасность и комфорт передвижения для жителей Тверской области.

По любым возникающим вопросам о работе новой модели пассажирских перевозок жители районов могут обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области