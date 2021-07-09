Прививку от коронавируса сделали более 278 тысяч жителей Верхневолжья

В Тверской области продолжается массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент прививку от коронавируса сделали 278 469 жителей Верхневолжья. За вчерашний день, 20 июля, от коронавируса вакцинировались 6562 человека.

Во время недавнего прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя отметил – Тверская область взяла хороший темп по вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Хотел бы поблагодарить наших жителей за активную вакцинацию. Показатели в регионе достигли около 7 тысяч прививок в сутки», – сказал Губернатор.

19 июля в Тверскую область поступило 34 283 дозы вакцины от коронавируса, в ближайшее время запланирована поставка еще 34 650 доз.

Активно прививаются сотрудники учреждений, работающих с жителями Верхневолжья, в том числе специалисты МФЦ. Рамешковский филиал МФЦ – один из первых, где иммунизацию прошли абсолютно все сотрудники.

«Сделали прививку для того, чтобы обезопасить товарищей. Мы работаем с заявителями, можем и сами заболеть, быть переносчиками инфекции. Поэтому заботимся о себе, родных и окружающих», – отметила заведующая филиалом Елена Навроцкая.

«Мы каждый день работаем очень тесно и слаженно. Считаю, нужно думать не только о себе, но и о своих коллегах, чтобы позаботиться об их здоровье и также дальше продолжать работать», – подчеркнула главный специалист Рамешковского филиала МФЦ Юлия Григорьева.

Всего в Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

Вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада. Для проведения вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.

Специалисты напоминают о необходимости строгого соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. Особенно важно беречь себя тем, кто привился первым компонентом: в этот период идет формирование иммунного ответа на вакцину. Следует соблюдать масочный режим, избегать посещения мест массового пребывания людей.

В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо обращаться в центры амбулаторной помощи. На территории региона действует 12 таких центров. ЦАПы работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области