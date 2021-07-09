Жители Верхневолжья могут поддержать российских олимпийцев через флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ

Жители Тверской области вместе со всей страной могут поддержать российских олимпийцев в Токио через флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ, который объявила Ассоциация студенческих спортивных клубов России.

В этом году Олимпийские игры проходят на фоне ограничений из-за коронавируса: так, болельщики не могут сопровождать сборную, чтобы поддержать спортсменов во время соревнований. Но это может сделать каждый житель России благодаря флешмобу #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ через социальные сети.

Достаточно спеть один из хитов (соло или в компании, под минус или без аккомпанемента), исполнить танец, фристайл или просто обратиться со словами поддержки к спортсменам – ко всей сборной или кому-то лично.

Это может быть Государственный гимн России, «Всё зависит от нас» – Ёлка, «Нас бьют – мы летаем» – А. Пугачёва, «Герои спорта» – М. Магомаев, «Падали, но поднимались» – А. Хворостян, «Есть только миг» – О.Анофриев, «Команда молодости нашей» – Л.Гурченко, «Нас не догонят» – группа ТАТУ и некоторые другие. Песни выбраны по результатам опроса среди спортсменов-членов сборной команды России по всем видам спорта.

Видеозапись следует опубликовать в своих соцсетях с хештегами #ВЕРИМВРОССИЮ #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ и отметить официальный аккаунт спортивного портала Чемпионат.com, который выступает партнером проекта.

Самые яркие и мотивирующие работы могут быть замечены и опубликованы в социальных сетях спортивного портала Чемпионат.com в VK, Instagram, Facebook или TikTok.

Позже видеозаписи будут объединены в единую ленту, которая покажет масштаб народной поддержки.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в столице Японии Токио. Олимпиада объединит около 10 тысяч сильнейших спортсменов практически всех стран мира. Четверо из 315 российских атлетов – представители Тверской области.

Верхневолжье на Олимпиаде представляют заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Дарья Клишина, мастер спорта по гребле Василиса Степанова, заслуженный мастер спорта по гребле Артем Кузахметов и мастер спорта международного класса по гребле Александр Сергеев.

XXXII летние Олимпийские игры станут двенадцатыми с участием представителей Тверской области. Начиная с 1912 года, 18 спортсменов Верхневолжья защищали честь страны на Олимпиаде и завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых олимпийских наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области