Юлия Саранова укрепляет сотрудничество добровольцев со спасателями

Соглашение о совместной деятельности волонтеров и спасателей заключено сегодня, 21 июля, в Твери. Документ подписали директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова и начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян.

Закрепленное на бумаге сотрудничество на самом деле существует уже давно и особенно ярко проявилось в прошлом году, в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Более 40 тысяч жителей Верхневолжья, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили адресную помощь волонтеров: продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты, предметы первой необходимости. Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области помогали доставлять наборы по Твери и районам области, в отдаленные деревни и села. В их числе и брат Юлии Сарановой Дмитрий – тоже спасатель.

Значимость продолжения и масштабирования совместной работы стороны подтвердили не только подписями в документе и рукопожатием, но и теплыми улыбками.

«Мы благодарны нашим спасателям за совместную работу с волонтерами. Порой очень не хватает рук и специальной техники, чтобы помочь людям в дальних уголках нашего большого региона. Сотрудники главного управления приходят на выручку. Сейчас перед нами стоят новые задачи. Это не только продуктовая помощь старшим людям, но и содействие пострадавшим в пожарах, профилактика возгораний в домах с печным отоплением и ряд других. Для нас важно сократить дистанцию, чтобы люди смогли получить нашу помощь как можно быстрее», – отметила лидер тверского волонтерского движения Юлия Саранова.

«Оказывать помощь людям – наша прямая обязанность и главная задача. Будем работать вместе – качественно и в полном объеме», – подтвердил начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян.

Соглашением предусмотрено взаимодействие волонтеров и спасателей в сфере социальной поддержки граждан, помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных и иных катастроф. Особое внимание – просветительской деятельности, пропаганде знаний в области защиты населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а также духовно-нравственному, патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Напомним, в 2020 году сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области присоединились к благотворительному марафону тверских добровольцев #ЗАБОТАРЯДОМ и вместе с волонтерами приняли участие в доставке продуктовых наборов жителям региона, прежде всего пожилым людям, оказавшимся в вынужденной изоляции. Также для волонтеров проводятся экскурсии в пожарно-спасательные подразделения, обучение основам требований пожарной безопасности и практические занятия по применению аварийно-спасательных инструментов и оборудования.

Планируется, что сотрудничество добровольцев и спасателей будет более активным в связи с развитием сети волонтерских центров, которые создаются по инициативе Юлии Сарановой в муниципальных образованиях Верхневолжья.