Первыми из тверских спортсменов на Олимпийских играх в Токио выступят гребцы

С 23 июля по 8 августа в столице Японии Токио пройдут XXXII летние Олимпийские игры. Олимпиада объединит около 10 тысяч сильнейших спортсменов практически всех стран мира. Четверо из 315 российских атлетов – представители Тверской области. Жители Верхневолжья могут поболеть за своих олимпийцев: стали известны даты их выступлений.

Тверскую область на Олимпиаде представляют: заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Дарья Клишина, мастер спорта по гребле Василиса Степанова, заслуженный мастер спорта по гребле Артем Кузахметов и мастер спорта международного класса по гребле Александр Сергеев.

Из тверского квартета олимпийцев первой в борьбу за награды главного старта четырехлетия вступит 28-летняя дебютантка игр Василиса Степанова. Она выйдет на старт 24 июля в составе экипажа двойки без рулевого. При удачном исходе гонки Василиса Степанова 27 июля сможет побороться за выход в финал, а 29 июля – за победу.

Затем в борьбу за олимпийские награды вступит Дарья Клишина. Она примет участие в квалификации в прыжках в длину, которая состоится 1 августа. Финал соревнований - 3 августа. Для Дарьи это будет уже вторая Олимпиада в карьере.

Тверские гребцы-байдарочники Артем Кузахметов и Александр Сергеев в составе экипажа четверки на дистанции 500 метров стартуют 6 августа на квалификационных заездах. В случае успеха их ждут полуфинальные и финальные гонки 7 августа.

XXXII летние Олимпийские игры станут двенадцатыми с участием представителей Тверской области. Начиная с 1912 года, 18 спортсменов Верхневолжья защищали честь страны на Олимпиаде и завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых олимпийских наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области