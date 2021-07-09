В учреждениях образования Тверской области проведут ремонтные работы и повысят безопасность

В ряде образовательных организаций Тверской области дополнительно в этом году проведут ремонты и работы по обеспечению безопасности. Вопрос вошел в повестку заседания региональной Бюджетной комиссии, которое 20 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

В Андреапольской школе №3 отремонтируют фасад. Поручение привести в порядок здание дано Губернатором Игорем Руденей в ходе рабочей поездки в муниципалитет в июне этого года.

В Медновской санаторной школе-интернате отремонтируют тренажерный зал, игровую комнату, установят пожарную сигнализацию. Для Максатихинской школы-интерната приобретут резервный котел системы отопления.

Разработают проектно-сметную документацию для монтажа автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения в Чистореченском детском доме. Подготовят проект и по обустройству пожарного резервуара на территории Осташковского детского центра.

На областной станции юных натуралистов смонтируют речевую систему оповещения и эвакуации людей при пожаре, модернизируют наружное освещение и оборудуют помещение для охраны здания. Необходимое финансирование на разработку проекта для проведения этих работ также одобрено на заседании Бюджетной комиссии.

Всего на указанные мероприятия из областного бюджета направят 5,3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области