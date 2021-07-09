Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главами муниципальных образований Тверской области

20 июля Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с руководителями нескольких муниципальных образований Тверской области: главами Бологовского, Кувшиновского, Фировского районов Геннадием Ломакой, Анной Никифоровой, Еленой Самодуровой, Торжка и Торжокского района Юрием Гуриным и Еленой Хохловой, ЗАТО Озерный Натальей Яковлевой. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития этих территорий.

В частности, в Фировском районе одним из актуальных вопросов является приобретение нового флюорографического аппарата для центральной районной больницы, в Торжокском - приведение в нормативное состояние дороги «Торжок-Рамение», в Торжке – проведение капитального ремонта городского Дома культуры.

Кроме того, постоянная тема встреч главы региона с руководителями территорий - исполнение поручений Губернатора, данных в ходе рабочих поездок в муниципальные образования. Исполнение всех поручений в установленные сроки – приоритетная задача руководителей на местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области