Жители Тверской области, перенесшие коронавирус, смогут пройти углубленную диспансеризацию бесплатно

В Тверской области увеличено финансирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021-2023 годы. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 20 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

В территориальную программу включена новая медицинская услуга – углубленная диспансеризация жителей, переболевших новой коронавирусной инфекцией. В регионах России проект реализуется по инициативе Президента Владимира Путина.

Тверским фондом обязательного медицинского страхования уже сформированы списки граждан, которые пройдут углублённую диспансеризацию. В первую очередь это люди, которые перенесли заболевание в средней или тяжелой форме, а также те, кто имеет высокий риск тяжёлых осложнений – пациенты с хроническими заболеваниями.

Предполагается двухэтапная организация процесса. Первый предусматривает осмотр врачом-терапевтом, общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с ходьбой и другие исследования. На втором этапе планируется дополнительное обследование, включая эхокардиографию, КТ и другие процедуры. По итогам врачи дадут пациенту рекомендации.

«Для объективной оценки состояния здоровья людей, перенесших ковид, без помощи дополнительных медицинских исследований не обойтись. Углубленная диспансеризация – замечательная возможность оценить последствия коронавируса, индивидуально разработать реабилитационные мероприятия и помочь своему организму справиться с последствиями этой коварной болезни», - отметил главный врач областного клинического лечебно-реабилитационного центра Александр Старцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области