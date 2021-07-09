На заседании Правительства Тверской области рассмотрели внедрение в регионе современной системы обращения с безнадзорными животными

Внедрение в Тверской области современной системы обращения с безнадзорными животными рассмотрено 20 июля на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Руденя.

«Сегодня принято решение о передаче полномочий по обращению с безнадзорными животными с муниципального уровня на региональный, – сообщил Игорь Руденя журналистам по итогам заседания. – Планируется создать в Тверской области полноценную инфраструктуру по отлову безнадзорных животных, их стерилизации, вакцинации и чипированию, чтобы были известны данные о них, включая сделанные прививки».

Глава региона напомнил – накануне концепция системы обращения с безнадзорными животными в Тверской области обсуждалась вместе с зоозащитниками и общественными организациями. В том числе речь шла о размещении в области приютов, пунктов отлова безнадзорных животных, возможном участии в комплексной работе некоммерческих организаций и других актуальных вопросах.

В целом планируется, что после отлова безнадзорных животных будут размещать в специальных приютах, где в случае, если питомца не заберет хозяин, будут проводиться комплекс медицинских процедур, а затем – поиск новых владельцев. Оставшихся в приюте неагрессивных животных выпустят в прежнее место обитания (кроме территорий у школ, детских садов, других социальных учреждений).

Пресс-служба Правительства Тверской области