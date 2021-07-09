В 2021 году бесплатную школьную форму получат более 12 тысяч школьников из многодетных семей

Бесплатные комплекты школьной формы для учеников с 1 по 5 классы получат более 12 тысяч детей из многодетных семей Тверской области. Данная мера поддержки была введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени в 2020 году. Вопрос ее предоставления в 2021 году обсуждался 20 июля на заседании Правительства Тверской области.

Глава региона поручил оперативно составлять списки получателей, выдавать форму в максимально короткие сроки, а также при необходимости организовать сверку и замену комплектов.

Кроме того, на заседании принято решение о выделении средств на компенсацию производителям затрат на изготовление школьной формы.

Субсидии будут предоставляться на возмещение затрат на закупку материалов, выполнение работ, производство и комплектацию школьной формы, исходя из себестоимости комплектов.

Выдача школьной формы начнется с 12 августа, заявки на ее получение можно будет подать до 15 октября. В этом году порядок предоставления школьной формы был скорректирован с учётом опыта прошлого года, а также пожеланий родителей.

Комплект состоит из шести изделий. Для девочек – жакет, юбка, сарафан (для 1-3 классов) или жилет (для 4-5 классов), две блузы, жабо. Для мальчиков – пиджак, брюки, три сорочки, галстук. На выбор четыре цвета: синий, чёрный, серый и бордовый.

Пресс-служба Правительства Тверской области