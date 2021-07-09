Губернатор Игорь Руденя поручил увеличить размер стипендии имени С.Я. Лемешева

20 июля на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, названы имена обладателей стипендий имени С.Я. Лемешева. Поощрения присуждаются талантливым учащимся музыкальных коллективов, школ и училищ от 10 до 25 лет, которые являются лауреатами или дипломантами региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.

Глава региона отметил – нужно усилить поддержку представителей молодого поколения.

«Развитие талантов – это тоже труд, к этому необходимо прилагать усилия. Ребята, которые добиваются успехов, – молодцы, стараются, и мы должны мотивировать их не останавливаться на достигнутом», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор получил региональному Министерству культуры проработать вопрос повышения размера стипендии. В настоящее время ежемесячная стипендия имени С.Я. Лемешева для студентов профессиональных колледжей Тверской области в сфере культуры составляет 3 тыс. рублей, для учеников детских школ искусств – 2.1 тыс. рублей.

В 2021-2022 учебном году ежемесячную стипендию имени С.Я. Лемешева будут получать студент Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского Эдгар Багдасарян и воспитанница Досугового центра сельского поселения Завидово Конаковского района Анна Кувшинова.

Пресс-служба Правительства Тверской области