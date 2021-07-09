В Тверской области усилили профилактические меры в общественном транспорте

На общественном транспорте Тверской области усилили меры дезинфекции – автобусы обрабатывают при каждом возвращении в парк и в течение дня на конечных остановках маршрутов. Перевозчик выполняет все необходимые санитарные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Увеличена частота уборки салонов автобусов, в том числе проводится обработка всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры – сидений, поручней, стекол, валидаторов.

Строго контролируется состояние здоровья водителей автобусов. Перед заступлением на смену они проходят медицинский осмотр, у них измеряется температура. На сегодняшний день привиты более 400 водителей, вакцинация сотрудников продолжается.

Первый этап новой модели пассажирских перевозок стартовал в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе. 3 июля 2021 года современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле, вышли на линии в Кимрской, Ржевской, Зубцовской и Старицкой агломерациях. 5 июля Губернатор Игорь Руденя посетил автобусный парк во Ржеве.

«Стараемся, чтобы жителям было безопасно и комфортно передвигаться. На общественном транспорте теперь действуют все льготы, в том числе для старшего поколения», – отметил тогда Игорь Руденя.

Оплатить проезд в муниципалитетах можно с помощью транспортной карты «Волга», банковской карты, QR-кода и мобильного приложения «Волга», социальной карты жителя Тверской области, школьной карты или за наличный расчет.

Во всех агломерациях действует удобное абонементное меню, а также проездные. Абонементы позволят пассажирам экономить на поездках до 30% затрат на общественный транспорт. Во всех районах действует льготный абонемент стоимостью 302 рубля.

Со списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта Тверской области по ссылке: https://www.mintrans.tver.ru/transportnaya-otrasl/raspisanie-dvizheniya-transporta/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y

По любым возникающим вопросам о работе новой модели пассажирских перевозок жители районов могут обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области