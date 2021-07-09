5 000 предприятий Тверской области примут участие в реализации национального проекта «Производительность труда»

Исполнение в Тверской области национального проекта «Производительность труда» на период до 2024 года рассмотрено 20 июля на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени. К реализации этого национального проекта Верхневолжье приступило в 2021 году наряду с 8 субъектами страны.

«Планируется, что предприятия нашего региона примут участие во внедрении новых производственных стандартов и технологий и смогут обеспечить стабильный рост производительности труда», – отметил Игорь Руденя.

Основные цели национального проекта – обеспечение роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового, повышение роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

По проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» предусмотрено создание региональных центров компетенций, развитие бережливых производств для устранения различных видов потерь. Запланировано обучение региональных команд, сотрудников предприятий.

«Акценты необходимо сделать на вовлечении в эту работу наших малых и средних производств, – подчеркнул Игорь Руденя. – Приоритетное внимание должно быть уделено предприятиям лесного комплекса, дорожного строительства, сельского хозяйства, жилищно-коммунального сектора».

На базе Фонда развития промышленности Тверской области будет создан региональный центр компетенций (РЦК). По планам, до 2024 года включительно обучение здесь пройдут более 300 специалистов. Эксперты будут рассказывать, в том числе об инструментах бережливого производства, создании эталонных производственных участков.

По федеральному проекту «Системные меры по повышению производительности труда» в регионе планируется обучение руководителей компаний по программе управленческих навыков, инженеров по направлению «Рационализаторство».

В 2022-2024 годах предусмотрено внедрение 8 000 решений для повышения производительности труда на 5 000 предприятиях-участниках проекта. Кроме того, будет продолжена поддержка компаний через Фонд развития промышленности.

Ожидается, что в результате реализации в Тверской области национального проекта производительность труда в регионе к 2024 году вырастет более чем на 20%, увеличатся объемы производства и налоговая база предприятий, повысятся качество выпускаемой продукции и спрос на нее, обеспеченность квалифицированными кадрами.

Пресс-служба Правительства Тверской области