Игорь Руденя: у всех детей Тверской области должны быть современные условия для развития талантов и способностей

С 2020 по 2024 год на реализацию национального проекта «Образование» в Верхневолжье предусмотрено более 3,8 млрд рублей. По общему объему привлеченных средств федерального бюджета Тверская область занимает второе место по ЦФО. Ход исполнения нацпроекта рассмотрели на заседании регионального Правительства, которое 20 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона напомнил - Президент Владимир Путин в Указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определил, что качество общего образования в стране должно быть одним из лучших в мире.

«При этом поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи должны обеспечиваться государством вне зависимости от места проживания учащихся, - подчеркнул Игорь Руденя. – Перед нами стоит задача воспитания социально активной личности на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций».

В регионе в рамках нацпроекта «Образование» реализуются региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «»Патриотическое воспитание».

Одним из самых масштабных является «Современная школа», он предполагает создание детского технопарка «Кванториум», обновление материально-технической базы 9 коррекционных школ, открытие в малых городах и сельских школах Верхневолжья 300 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Кроме того, в образовательных организациях будет создано более 2,5 тыс. новых учебных мест, которые появятся благодаря введению в эксплуатацию трех новых школ и проведению капитальных ремонтов в 12 учреждениях.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» предполагает формирование эффективной системы выявления, поддержи и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

За два года улучшены условия для занятий физкультурой и спортом в 11 школах: проведен ремонт спортивных залов, закуплен спортивный инвентарь и оборудование для открытых плоскостных сооружений.

Все больше возможностей появляется у школьников для получения дополнительного образования. С 2020 года в регионе было создано более 7,6 тыс. дополнительных мест в кружках и секциях по естественнонаучному, художественному, техническому, физкультурно-спортивному, социально-педагогическому и туристко-краеведческому направлениям.

В Вышневолоцком городском округе будет создан региональный центр поддержки и развития талантов у детей и молодежи, который будет работать по направления спорта, искусства и науки.

В Верхневолжье продолжается развитие экосистемы детского технопарка «Кванториум». Сегодня в первом технопарке региона, который был создан в 2018 году, обучаются порядка 900 детей, а участниками мероприятий являются более 4,5 тысячи человек. За это время его воспитанники трижды становились финалистами международных конкурсов, 23 раза победителями всероссийских конкурсов, а также неоднократными призерами и победителями региональных конкурсов.

В ближайшие два года в Торжке, Кимрах и Вышнем Волочке будут открыты «IT-кубы»– более 6 тысяч ребят смогут пройти обучение по таким направлениям, как системное администрирование, программирование на Python и Java, мобильная разработка, виртуальная реальность, кибергигиена и работа с большими данными. Первый центр был построен в Удомле в 2020 году, его воспитанниками уже стали более 2 тысяч детей.

Региональный проект «Социальная активность» направлен на поддержку и развитие добровольческих движений Верхневолжья. В 2020 году по проекту было обучено порядка 350 волонтеров массовых мероприятий, в 2021-м запланировано открытие первого регионального ресурсного центра добровольчества и гражданских инициатив.

Как отметила заместитель Министра просвещения России Татьяна Васильева, которая присутствовала на заседании в качестве эксперта, в регионе важно продолжать активную работу по строительству новых школ, созданию мест дополнительного образования, условий для занятий спортом в сельских территориях и открытию центров для одаренных детей.

«Мы должны сделать все, чтобы национальный проект «Образование» на территории Тверской области был реализован как количественно, так и качественно», – подчеркнула Татьяна Васильева.

Пресс-служба Правительства Тверской области