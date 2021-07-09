Музей Владимира Серова приглашает жителей и гостей Верхневолжья посетить обновленную экспозицию

21 июля Музей Владимира Серова в Калининском районе Тверской области приглашает на открытие обновленной выставки «Владимир Серов – художник, которого мы не знали».

Зрителям впервые представят редчайшие работы из фондов Тверской областной картинной галереи и личного собрания семьи Серовых: портреты и пейзажи, написанные мастером в Эммауссе в 1937-1939 годах, а также портреты родных художника.

Напомним, в 2020 году исполнилось 110 лет со дня рождения Владимира Александровича Серова, художника-реалиста, графика, иллюстратора. Еще одной круглой датой стал юбилей самого Музея Серова в поселке Эммаусс – учреждению исполнилось 40 лет.

Мемориально-художественный музей Владимира Серова расположен по адресу: пос. Эммаусс, д.29. Подробную информацию можно получить по телефону: (4822) 37-84-32.

Пресс-служба Правительства Тверской области