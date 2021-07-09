Тверская область вошла в ТОП-20 медиарейтинга в контексте цифровизации

Тверская область вошла в «двадцатку» медиарейтинга регионов в контексте цифровизации по итогам второго квартала 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Медиалогия», которая составила рейтинг по заказу Национальной премии в области передовых технологий «Приоритет-2021» и Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов (АРПП) «Отечественный софт».

«Цифровизация – это основной ключ к повышению эффективности работы государственной власти», – отметил губернатор Игорь Руденя.

В числе приоритетных направлений цифровизации в Тверской области – учреждения образования, здравоохранения, культуры, инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, общественный пассажирский транспорт. Ведутся работы по разработке и внедрению цифровых сервисов в системе занятости населения, а также в сфере развития лесопромышленного комплекса.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 65 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.