В Торжке будет создан центр культурно-туристического развития

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19 июля Губернатор Игорь Руденя провел совещание по созданию центра культурно-туристического развития в рамках реновации исторической части Торжка, реализующейся при поддержке Нового банка развития БРИКС.
По мнению Игоря Рудени, реновация центра Торжка - важный этап развития всей туристической отрасли Верхневолжья. А сформированный центр культурно-туристического развития станет одной из передовых локаций Верхневолжья в сфере туризма, образования, культуры и истории.
В рамках реновации исторического центра Торжка предполагается провести масштабные работы по реставрации и благоустройству комплекса Путевого дворца, а также объектов культурного наследия «Присутственные места», «Дом Городничего и казначея», жилой дом середины XIX века.
Кроме того, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях планируется провести благоустройство старинного сквера «Городской бульвар» и ряда близлежащих улиц.
На совещании был рассмотрен ход подготовительных работ, варианты необходимых инфраструктурных решений. Предполагается, что ремонтно-реставрационные работы всего комплекса будут завершены в 2025 году.
В настоящее время по федеральной программе «Культура России» в городе Торжке ведется реставрация значимых объектов исторического наследия: Борисоглебского мужского монастыря, собора Входа Господня в Иерусалим и Спасо-Преображенского собора.
Пресс-служба Правительства Тверской области