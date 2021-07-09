В Торжке будет создан центр культурно-туристического развития

19 июля Губернатор Игорь Руденя провел совещание по созданию центра культурно-туристического развития в рамках реновации исторической части Торжка, реализующейся при поддержке Нового банка развития БРИКС.

По мнению Игоря Рудени, реновация центра Торжка - важный этап развития всей туристической отрасли Верхневолжья. А сформированный центр культурно-туристического развития станет одной из передовых локаций Верхневолжья в сфере туризма, образования, культуры и истории.

В рамках реновации исторического центра Торжка предполагается провести масштабные работы по реставрации и благоустройству комплекса Путевого дворца, а также объектов культурного наследия «Присутственные места», «Дом Городничего и казначея», жилой дом середины XIX века.

Кроме того, в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях планируется провести благоустройство старинного сквера «Городской бульвар» и ряда близлежащих улиц.

На совещании был рассмотрен ход подготовительных работ, варианты необходимых инфраструктурных решений. Предполагается, что ремонтно-реставрационные работы всего комплекса будут завершены в 2025 году.

В настоящее время по федеральной программе «Культура России» в городе Торжке ведется реставрация значимых объектов исторического наследия: Борисоглебского мужского монастыря, собора Входа Господня в Иерусалим и Спасо-Преображенского собора.

Пресс-служба Правительства Тверской области