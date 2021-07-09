На заседании регионального Правительства рассмотрят ход реализации в Тверской области национального проекта «Образование»

Ход реализации в Тверской области национального проекта «Образование» рассмотрят на заседании регионального Правительства, которое 20 июля проведет Губернатор Игорь Руденя.

Главными направлениями работы глава региона считает поддержку юных талантов, формирование цифровой образовательной среды обеспечение доступа к качественному образованию всех детей Тверской области независимо от района проживания.

Особое внимание должно быть уделено вводу новых и дополнительных мест в общеобразовательных школах, созданию центров дополнительного образования, в том числе в сельских школах и малых городах, условий для занятий физкультурой и спортом, развитию системы профориентации.

Кроме того, на заседании рассмотрят исполнение национального проекта «Производительность труда». Будет представлен план реализации национального проекта в Тверской области на период до 2024 года.

Участники заседания также обсудят предложения о присуждении молодым талантам Верхневолжья стипендии имени Сергея Лемешева, предоставлении грантов некоммерческим организациям и другие вопросы.

Пресс-служба Правительства Тверской области