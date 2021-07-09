В Тверскую область поступило более 34 тыс. доз вакцины от коронавируса, в ближайшее время поставят еще свыше 34 тыс. доз

В Тверскую область поступило 34 283 дозы вакцины от коронавируса, в ближайшее время запланирована поставка еще 34 650 доз. Ход вакцинации от COVID-19 и другие вопросы рассмотрены 19 июля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Глава региона подчеркнул – в Тверской области необходимо поддерживать интенсивные темпы вакцинации от коронавируса. Это вопрос жизни и здоровья граждан, обеспечения стабильной работы региональной экономики.

Всего в регионе прививку от коронавирусной инфекции сделали 268 265 жителей. Сейчас привиться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

При первых признаках вирусного инфекционного заболевания необходимо обращаться в центры амбулаторной помощи (ЦАП), которые действуют на базе учреждений здравоохранения. Это позволит максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса. При этом медики не только назначат лечение, но и предоставят необходимые лекарства.

Всего в Верхневолжье открыто 12 ЦАПов. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру Центра.

В регионе для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернута 1861 инфекционная койка: в Областной клинической больнице, Областном клиническом лечебно-диагностической центре, горбольницах №1 и №6, Конаковской, Нелидовской, Кашинской, Вышневолоцкой, Зубцовской и Кимрской ЦРБ, МЧС №141 в Удомле, ДОКБ. Инфекционные койки также созданы в областном родильном доме, роддоме №2 и родильном отделении Вышневолоцкой ЦРБ.

На заседании обсудили обеспечение инфекционных госпиталей кислородом. Глава региона подчеркнул – этот вопрос должен находиться на постоянном контроле Министерства здравоохранения региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области