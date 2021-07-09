В Тверской области внедрят современную систему обращения с безнадзорными животными

Концепцию создания на территории Тверской области современной системы обращения с безнадзорными животными рассмотрели 19 июля на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени. В обсуждении приняли участие волонтеры, представители общественных организаций по защите животных.

«Ключевые элементы нашей работы – обустройство помещений для животных, их содержание, идентификация, лечение, вакцинация и решение дальнейшей судьбы. Наша задача – определить этапы этого процесса, понять, кто будет заниматься отловом и выпуском животных в среду обитания, транспортировкой, ветеринарным обслуживанием. По итогам этой работы количество безнадзорных животных на улицах должно сокращаться», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил – должна быть сформирована эффективная правовая конструкция и подготовлено финансовое обоснование реализации проекта.

Игорь Руденя обсудил с зоозащитниками предложения по организации в регионе отлова и содержания бездомных животных. Предполагается участие в этой работе некоммерческих организаций, имеющих положительный опыт работы в данной сфере.

Планируется, что после отлова безнадзорное животное будут размещать в специальном приюте. Если в течение 48 часов питомца не заберет хозяин, животное поместят на карантин, затем стерилизуют, вакцинируют, в том числе от бешенства, при необходимости – назначат лечение.

После проведения всех процедур предусмотрен поиск новых владельцев. В случаях, если он не нашелся, неагрессивное животное выпустят в прежнее место обитания (кроме территорий у школ, детских садов, других социальных учреждений). При этом будет внедрено чипирование животных для контроля численности и внесения данных о них в единую базу.

На совещании также рассмотрены варианты размещения в Тверской области приютов для безнадзорных животных, предложения по закупке спецавтотранспорта, оборудования и другие актуальные вопросы.

Пресс-служба Правительства Тверской области