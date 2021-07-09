В Тверской области подвели итоги военно-спортивной игры «Орлёнок», которая проходила на площадке городского молодежного центра «Звездный» в Удомле.

Участниками игры стали восемь команд: учащиеся образовательных учреждений Верхневолжья, юнармейцы, кадеты, представители общественных объединений военно-патриотической направленности.

На протяжении нескольких дней ребята состязались в строевой и силовой подготовке, сборке-разборке автомата Калашникова, пневматлоне, демонстрировали приёмы рукопашного боя, а также знания истории России и строевого устава.

Так, ребята прошли по «Тропе разведчика», которая включала в себя бег по пересеченной местности, поиск контрольных точек на маршруте и другие задания.

В ходе квеста «Военная тайна» школьники проявили логику, смекалку, продемонстрировали общую эрудицию и знание истории страны, умение работать с информацией, правильно определять задачи и решать их.

В итоге победила команда «Кировец» из Весьегонска. На втором месте – «Молодая гвардия» из Бежецка, на третьем – «Чайка» из посёлка Пено.

Пресс-служба Правительства Тверской области