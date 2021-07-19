Более 600 км отремонтированных региональных трасс за последние три года: в Тверской области продолжается реализация нацпроекта

В Тверской области продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2021 году работы проводятся на 259 км автодорог регионального значения. Ранее, начиная с 2019 года, на территории Верхневолжья по нацпроекту было отремонтировано 285 км региональных дорог.

Губернатор Игорь Руденя в самом начале масштабной дорожной кампании поставил задачу ключевое внимание уделять качеству работ, чтобы приведенные в порядок трассы долго не требовали повторных ремонтов. По инициативе главы региона Правительством Тверской области утверждены стандарты дорожных работ. Степень готовности и качество ремонта на каждом объекте проверяет сначала рабочая, а потом межведомственная комиссия.

В 2021 году в нормативное состояние приводятся участки региональных автодорог Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Торжок – Осташков, Дубна – Кимры – Горицы, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Рамешки – Максатиха, Бежецк – Кесова Гора – Кашин, Торжок – Высокое – Берново – Старица, Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

Отремонтированный участок автодороги Осташков – Селижарово – Ржев в Ржевском районе уже проинспектировала рабочая комиссия, подрядчик устранил все замечания, выданные по ее итогам. На этой неделе пройдет межведомственная комиссия.

В высокой степени готовности также автодорога «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино в Андреапольском муниципальном округе. Подрядной организации осталось выполнить работы по нанесению дорожной разметки.

Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия завершается на автодорогах Дубна – Кимры – Горицы, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское и Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново.

Укладка асфальтобетона продолжается на автодороге Торжок – Высокое – Берново – Старица в Торжокском районе. Подрядная организация уложила 13 км выравнивающего и 4 км верхнего слоев дорожного покрытия.

В Рамешковском районе на автодороге Рамешки – Максатиха выполняется фрезерование, в Кесовогорском – на автодороге Бежецк – Кесова Гора – Кашин ведется расчистка полосы отвода, к фрезерованию приступят на этой неделе.

Участки дорог Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна и Торжок – Осташков в Бежецком и Кувшиновском районах ремонтируют по технологии регенерации. В настоящее время на дорогах ведется устройство асфальтобетона.

Пресс-служба Правительства Тверской области