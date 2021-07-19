Жители Твери разработали «Маршруты Победы» по историческим локациям времен Великой Отечественной войны

Два онлайн-маршрута, объединяющие места памяти и славы Великой Отечественной войны, разработали жители Твери в рамках проекта Фонда развития моногородов «Прошагай город». Интерактивные туристические треки с фото и описаниями объектов будут размещены на портале Всероссийского историко-просветительского проекта государственной корпорации развития ВЭБ.РФ «Герои городов», где с ними могут ознакомиться жители и гости города.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодежи.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – считает Игорь Руденя.

Маршрут «За танком Степана Горобца» включает в себя пять исторических точек Твери – это объекты, которые являются частью героического пути экипажа танка Т-34. Под командованием Степана Горобца экипаж в одиночку прошел через оккупированный город и нанес разрушительный удар по врагу.

Центральными точками маршрута стали памятник экипажу Героя Советского Союза Степана Горобца, Обелиск Победы и историко-архитектурный комплекс «Морозовский городок».

Второй маршрут – «Дорога Победы» – включает девять локаций. Начинается он с Тверского колледжа сервиса и туризма, работу которого в 1941 году прервала Великая Отечественная война. Часть учащихся и преподавателей была призвана в армию, другие героически трудились на предприятиях.

Далее маршрут проходит по проспекту Победы, улице Героя Советского Союза Евгения Ерофеева, улице Советская. В середине маршрута участникам предлагается посетить Пантеон Памяти – в этот архитектурный ансамбль входят 14 памятных щитов, которые сохранили для потомков героические моменты военной истории города.

Финальными точками маршрута стали мемориал труженикам тыла, стела «Город воинской славы» и Обелиск Победы. Завершает трек мемориальный комплекс «Вечный Огонь». В Твери его впервые зажгли 16 декабря 1970 года, в день 29-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Онлайн-акция «Маршруты Победы» была запущена Фондом развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ, компаниями Google и Яндекс в мае 2020 года и приурочена к объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году памяти и славы. В ходе акции города наносят на онлайн-карты исторические объекты, связанные с Великой Отечественной войной. К инициативе присоединилось свыше 130 территорий, разработано более 300 военно-исторических треков для туристов.

Пресс-служба Правительства Тверской области