Тверскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 6 участников

В конкурсе «Лидеры России 2021» определились финалисты. От Тверской области в финальных испытаниях примут участие 6 лидеров по трем трекам – «Бизнес и промышленность», «Государственное управление» и «Культура».

Губернатор Игорь Руденя считает конкурс «Лидеры России» хорошей возможностью для управленцев региона проявить себя.

«В Верхневолжье представлен уникальный опыт и уникальные компетенции, у нас есть ряд успешных предприятий, которые конкурируют на мировом уровне, в том числе в производственной сфере», – отмечает Игорь Руденя.

В этом сезоне конкурс «Лидеры России» разделен на 8 профильных треков. Помимо направлений «Наука» и «Здравоохранение», стартовавших в прошлом сезоне, были запущены «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты» и «Международный».

«Всего в этом сезоне запланировано 13 финалов. Победители треков будут приглашены в суперфинал конкурса «Лидеры России», в котором они посоревнуются друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. А победителями конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать с наставниками – ведущими управленцами нашей страны», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников – главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента Владимира Путина. В конкурсе ежегодно участвуют и проявляют себя управленцы Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области