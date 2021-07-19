Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 43 060 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 66 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 268 265 человек, за последние сутки – 809 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 833 995, в том числе за последние сутки их проведено 285.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 50 493 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1277 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 16 985

Конаковский район 3794

Ржев 2639

Вышневолоцкий городской округ 2475

Калининский район 2152

Кимры 1895

Торжок 1853

Кашинский городской округ 1227

Бологовский район 1141

Бежецкий район 1135

Калязинский район 1099

Старицкий район 1075

Осташковский городской округ 1050

Нелидовский городской округ 971

Лихославльский район 939

Торопецкий район 802

Максатихинский район 726

Весьегонский муниципальный округ 696

Западнодвинский муниципальный округ 684

Торжокский район 589

Андреапольский муниципальный округ 557

Оленинский муниципальный округ 540

Кувшиновский район 494

Рамешковский район 482

Зубцовский район 458

Спировский район 411

Ржевский район 396

Кимрский район 370

Сонковский район 360

ЗАТО Озёрный 353

Селижаровский муниципальный округ 342

Кесовогорский район 272

Фировский район 256

Краснохолмский муниципальный округ 254

Бельский район 249

Лесной муниципальный округ 174

Пеновский муниципальный округ 163

Молоковский район 157

Жарковский район 134

Сандовский муниципальный округ 114

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области