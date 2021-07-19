Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 43 060 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 66 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 268 265 человек, за последние сутки – 809 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 833 995, в том числе за последние сутки их проведено 285.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 50 493 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1277 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 16 985
Конаковский район 3794
Ржев 2639
Вышневолоцкий городской округ 2475
Калининский район 2152
Кимры 1895
Торжок 1853
Кашинский городской округ 1227
Бологовский район 1141
Бежецкий район 1135
Калязинский район 1099
Старицкий район 1075
Осташковский городской округ 1050
Нелидовский городской округ 971
Лихославльский район 939
Торопецкий район 802
Максатихинский район 726
Весьегонский муниципальный округ 696
Западнодвинский муниципальный округ 684
Торжокский район 589
Андреапольский муниципальный округ 557
Оленинский муниципальный округ 540
Кувшиновский район 494
Рамешковский район 482
Зубцовский район 458
Спировский район 411
Ржевский район 396
Кимрский район 370
Сонковский район 360
ЗАТО Озёрный 353
Селижаровский муниципальный округ 342
Кесовогорский район 272
Фировский район 256
Краснохолмский муниципальный округ 254
Бельский район 249
Лесной муниципальный округ 174
Пеновский муниципальный округ 163
Молоковский район 157
Жарковский район 134
Сандовский муниципальный округ 114
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области